Lorna Shore: neues Album „I Feel The Everblack Festering Within Me“ ist jetzt über via Century Media Records erschienen

Lorna Shores erstes neues Album seit drei Jahren, I Feel The Everblack Festering Within Me, ist gestern über Century Media Records erschienen – begleitet von einem hoch emotionalen Musikvideo zu Glenwood. Dieses fängt die übergeordnete Erzählung des Songs visuell ein: Die persönliche Reise von Sänger und Texter Will Ramos, den Kontakt zu seinem Vater wiederherzustellen. Das eindringliche Musikvideo, inszeniert von Dylan Hryciuk, ist hier zu sehen:

Will Ramos sagt über den neuen Song: „Dieser Song hat für mich eine sehr lange Vorgeschichte. In meiner Jugend hatten mein Vater und ich nie ein gutes Verhältnis. Wir hatten unzählige Streitigkeiten, bis es schließlich so weit kam, dass wir viele, viele Jahre lang nicht miteinander gesprochen haben. Schon als Teenager und in meinen frühen Zwanzigern schrieb ich Songs über ihn und meine Frustration – aber nichts davon konnte wirklich die Leere in mir füllen. Es waren einfach zu viele widersprüchliche Gefühle. Mit der Zeit habe ich erkannt, dass ich trotz meiner Wut im Grunde nur zurück in das Zuhause wollte, in dem ich aufgewachsen bin. Deshalb habe ich beschlossen, an seine Tür zu klopfen und noch einmal zu versuchen, Kontakt aufzunehmen.“

Er ergänzt: „Glenwood Ave war der Name der Straße, in der ich aufgewachsen bin. Ich erinnere mich, dass mein Vater immer zu mir sagte: ‚Ich bin der Baum, du bist der Ast.‘ Als ich meinen Vater nach wer weiß wie vielen Jahren das erste Mal wiedersah, wurde mir schnell klar: Er war nicht mehr derselbe Mensch, an den ich mich erinnerte. Er war gealtert, hatte Falten und ein schneeweißes Haupt. Der Baum, neben dem ich groß geworden war, existierte nicht mehr. Das Haus war zwar noch so wie in meiner Erinnerung, aber … älter … staubiger; und es fühlte sich … fremd an. So wie für mich die Zeit wie im Flug verging, tat sie es auch für meinen Vater. Und während all meiner Distanz habe ich nie darüber nachgedacht, wie viel Zeit wirklich vergangen ist. Ich habe meine Jugend damit verbracht, stolz und stur zu sein. Ich habe nie bedacht, dass er genauso altert wie ich. Ich hatte unzählige Chancen, die Dinge zu reparieren, aber nie den Mut, es wirklich zu tun. Und jetzt kann ich diese Zeit nie wieder zurückholen. Dieses Gefühl wollte ich mit diesem Song einfangen. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Menschen, wenn sie Glenwood hören, über ihr eigenes Leben und die Menschen nachdenken, die sie von sich gestoßen haben – und sich fragen: ‚Lohnt es sich wirklich, so lange wütend zu bleiben?‘ Ich glaube, dass wir uns alle nach diesem besonderen Ort sehnen – einem Ort, an dem Nostalgie das Trauma überwiegt; einem Ort, den wir Zuhause nennen können.“

Glenwood folgt auf die vorab veröffentlichten Tracks Oblivion, Unbreakable und Prison Of Flesh von I Feel The Everblack Festering Within Me. Als fünftes Album von Lorna Shore und erstes seit dem explosiven Pain Remains von 2022 festigt es den Ruf der Band, eine der beeindruckendsten Extreme-Metal-Formationen der jüngeren Vergangenheit zu sein. Mehr Informationen zum neuen Album findet ihr hier.

Zum Quintett gehören außerdem Leadgitarrist Adam De Micco, Drummer Austin Archey, Rhythmusgitarrist Andrew O’Connor und Bassist Michael Yager. Sie stürmten die viralen Charts, verzeichneten Hunderte von Millionen Streams, gingen auf extrem erfolgreiche Tourneen und bauten sich eine treue Fangemeinde auf, die ihre Suche nach stilistischer Erneuerung begleitet.

Lorna Shore sind im September mit Songs aus I Feel The Everblack Festering Within Me sowie weiteren Fan-Favoriten auf US-Tour. Begleitet werden sie dabei von The Black Dahlia Murder, Shadow Of Intent und PeelingFlesh. Die Tour wird von Live Nation produziert.

Anfang 2026 kommen sie dann auf große Headliner Tour zurück nach Europa. Die Termine dazu findet ihr hier:

