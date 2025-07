Lorna Shore: kündigen Europa & UK Headliner Tour für Anfang 2026 an

Nach einer Reihe gefeierter Festivalauftritte – darunter eindrucksvolle Shows beim Hellfest, Rock Am Ring und Rock Im Park – kehren Lorna Shore Anfang 2026 mit einer umfangreichen Headliner-Tour durch Europa und das Vereinigte Königreich zurück.

Die Tour führt die Ausnahmeband zurück auf die großen Bühnen des Kontinents – mit im Gepäck ein eindrucksvolles Support-Line-up: Whitechapel, Shadow Of Intent und Humanity’s Last Breath zählen zu den prägendsten Acts des modernen Extrem-Metal und versprechen ein intensives Live-Erlebnis.

Anlass der Tour ist das mit Spannung erwartete neue Studioalbum I Feel The Everblack Festering Within Me, das am 12. September 2025 bei Century Media Records erscheint. Mit ihrer kompromisslosen Vision, musikalischer Wucht und technischen Brillanz prägen Lorna Shore den zeitgenössischen Extreme Metal wie kaum eine andere Band – und setzen dabei immer wieder neue Maßstäbe.

Bekannt für ihre ausverkauften Shows und eine weltweit treue Fanbase, dürfte auch diese Tour ein weiterer Meilenstein in der rasanten Entwicklung der Band werden.

Lorna Shore EU/UK Headliner Tour 2026

Support: Whitechapel, Shadow Of Intent, Humanity’s Last Breath

Präsentiert von: Metal Hammer, MoreCore und Radio Bob!

23.01.26 Frankfurt, DE Jahrhunderthalle

24.01.26 Leipzig, DE Haus Auensee

25.01.26 Prague, CZ O2 Universum

27.01.26 Warsaw, PL COS Torwar

29.01.26 Budapest, HU Arena

30.01.26 Wiener Neustadt, AT Arena Nova

31.01.26 Munich, DE Zenith

01.02.26 Padova, IT Kioene Arena

03.02.26 Zürich, CH Samsung Hall

04.02.26 Lyon, FR Halle Tony Garnier

05.02.26 Paris, FR Zenith

06.02.26 Brussels, BE Forest National

08.02.26 London, UK Alexandra Palace

09.02.26 Birmingham, UK O2 Academy 1

10.02.26 Manchester, UK O2 Victoria Warehouse

12.02.26 Amsterdam, NL AFAS Live

13.02.26 Düsseldorf, DE Mitsubishi Electric Halle

14.02.26 Hamburg, DE Inselpark Arena

15.02.26 Copenhagen, DK K.B. Hallen

17.02.26 Gothenburg, SE Partille Arena

18.02.26 Oslo, NO Sentrum Scene

19.02.26 Stockholm, SE Hovet Ice Hall

21.02.26 Helsinki, FI Ice Hall

22.02.26 Turku, FI Logomo

Tickets erhältlich ab Freitag, 18. Juli 2025, um 11.00 Uhr.