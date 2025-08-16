Lorna Shore: veröffentlichen neue Single & Video zu “Prison Of Flesh”

Lorna Shores aktuelle Single Prison Of Flesh zählt zu den bislang härtesten Stücken der Metal-Band. Sie basiert auf den unverblümten Gefühlen von Sänger und Texter Will Ramos zu der familiären Vorgeschichte mit Demenz und den Auswirkungen dieser Krankheit – sowohl auf die betroffene Person als auch auf das Umfeld. Das energiegeladene Musikvideo zum Titel, unter der Regie von David Brodsky (My Good Eye: Music Visuals), ist hier zu sehen:
Ramos erklärt zu dem sehr persönlichen neuen Song:
„Dieses Stück entspricht genau dem, was viele vermutlich von uns erwartet haben. Wir haben alle unsere härtesten Elemente gebündelt, um einen extrem düsteren, spannungsgeladenen Song zu schaffen. Das Breakdown am Ende zählt für mich persönlich zu meinen Favoriten, die wir je geschrieben haben. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen darauf ausfallen werden.“
Weiter führt er aus:
„Die Lyrics handeln von meiner Familie und unserer Demenzgeschichte. Es geht um das Gefühl, dass die Welt auseinanderfällt, und um die Angst, den Bezug zur Realität zu verlieren. ‘They’re coming to get me’ ist meine Art, ‘Dämonen’ oder etwas Ähnliches zu personifizieren – etwas, das dir das Gefühl gibt, Stück für Stück dein Selbst zu verlieren. Je näher es dir kommt, desto mehr entfremdest du dich, bis nur noch eine Hülle aus Angst und Wahn zurückbleibt.“
Prison Of Flesh folgt auf die Veröffentlichungen Oblivion und Unbreakable, die ebenfalls auf dem kommenden Album I Feel The Everblack Festering Within Me enthalten sind, das am 12. September über Century Media Records erscheint. Als fünftes Studioalbum und erstes Werk seit dem 2022 veröffentlichten, hochgelobten Pain Remains festigt es den Ruf von Lorna Shore als eine der eindrucksvollsten Extreme-Metal-Bands der jüngeren Vergangenheit.
Das Quintett, bestehend aus Leadgitarrist Adam De Micco, Schlagzeuger Austin Archey, Rhythmusgitarrist Andrew O’Connor und Bassist Michael Yager, hat es in die viralen Spotify-Charts geschafft, hunderte Millionen Streams generiert, weltweit erfolgreiche Tourneen absolviert und dabei eine treue Fangemeinde aufgebaut. Mit dem Anspruch, physische Intensität und musikalische Wahrhaftigkeit zu verbinden, brechen Lorna Shore konsequent mit den gängigen Metal-Konventionen und fordert indirekt auch andere Genres heraus, ihr Niveau zu steigern.
I Feel The Everblack Festering Within Me wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter digital, auf CD sowie als limitierte Vinyl-Editionen
Tracklist:
1. Prison Of Flesh
2. Oblivion
3. In Darkness
4. Unbreakable
5. Glenwood
6. Lionheart
7. Death Can Take Me
8. War Machine
9. A Nameless Hymn
10. Forevermore
Lorna Shore werden ab September mit Songs aus I Feel The Everblack Festering Within Me sowie weiteren Fan-Favoriten auf US-Tour gehen. Begleitet werden sie dabei von The Black Dahlia Murder, Shadow Of Intent und PeelingFlesh. Die Tour wird von Live Nation produziert.
Anfang 2026 kommen sie dann auf große Headliner Tour zurück nach Europa.
Lorna Shore EU/UK Headliner Tour 2026:
Support: Whitechapel, Shadow Of Intent, Humanity’s Last Breath
23.01.26 Frankfurt, DE Jahrhunderthalle
24.01.26 Leipzig, DE Haus Auensee
25.01.26 Prague, CZ O2 Universum
27.01.26 Warsaw, PL COS Torwar
29.01.26 Budapest, HU Arena
30.01.26 Wiener Neustadt, AT Arena Nova
31.01.26 Munich, DE Zenith
01.02.26 Padova, IT Kioene Arena
03.02.26 Zürich, CH Samsung Hall
04.02.26 Lyon, FR Halle Tony Garnier
05.02.26 Paris, FR Zenith
06.02.26 Brussels, BE Forest National
08.02.26 London, UK Alexandra Palace
09.02.26 Birmingham, UK O2 Academy 1
10.02.26 Manchester, UK O2 Victoria Warehouse
12.02.26 Amsterdam, NL AFAS Live
13.02.26 Düsseldorf, DE Mitsubishi Electric Halle
14.02.26 Hamburg, DE Inselpark Arena
15.02.26 Copenhagen, DK K.B. Hallen
17.02.26 Gothenburg, SE Partille Arena
18.02.26 Oslo, NO Sentrum Scene
19.02.26 Stockholm, SE Hovet Ice Hall
21.02.26 Helsinki, FI Ice Hall
22.02.26 Turku, FI Logomo