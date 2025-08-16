Lorna Shore: veröffentlichen neue Single & Video zu “Prison Of Flesh”

Lorna Shores aktuelle Single Prison Of Flesh zählt zu den bislang härtesten Stücken der Metal-Band. Sie basiert auf den unverblümten Gefühlen von Sänger und Texter Will Ramos zu der familiären Vorgeschichte mit Demenz und den Auswirkungen dieser Krankheit – sowohl auf die betroffene Person als auch auf das Umfeld. Das energiegeladene Musikvideo zum Titel, unter der Regie von David Brodsky (My Good Eye: Music Visuals), ist hier zu sehen:

Ramos erklärt zu dem sehr persönlichen neuen Song:

„Dieses Stück entspricht genau dem, was viele vermutlich von uns erwartet haben. Wir haben alle unsere härtesten Elemente gebündelt, um einen extrem düsteren, spannungsgeladenen Song zu schaffen. Das Breakdown am Ende zählt für mich persönlich zu meinen Favoriten, die wir je geschrieben haben. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen darauf ausfallen werden.“

Weiter führt er aus:

„Die Lyrics handeln von meiner Familie und unserer Demenzgeschichte. Es geht um das Gefühl, dass die Welt auseinanderfällt, und um die Angst, den Bezug zur Realität zu verlieren. ‘They’re coming to get me’ ist meine Art, ‘Dämonen’ oder etwas Ähnliches zu personifizieren – etwas, das dir das Gefühl gibt, Stück für Stück dein Selbst zu verlieren. Je näher es dir kommt, desto mehr entfremdest du dich, bis nur noch eine Hülle aus Angst und Wahn zurückbleibt.“

Prison Of Flesh folgt auf die Veröffentlichungen Oblivion und Unbreakable, die ebenfalls auf dem kommenden Album I Feel The Everblack Festering Within Me enthalten sind, das am 12. September über Century Media Records erscheint. Als fünftes Studioalbum und erstes Werk seit dem 2022 veröffentlichten, hochgelobten Pain Remains festigt es den Ruf von Lorna Shore als eine der eindrucksvollsten Extreme-Metal-Bands der jüngeren Vergangenheit.

Das Quintett, bestehend aus Leadgitarrist Adam De Micco, Schlagzeuger Austin Archey, Rhythmusgitarrist Andrew O’Connor und Bassist Michael Yager, hat es in die viralen Spotify-Charts geschafft, hunderte Millionen Streams generiert, weltweit erfolgreiche Tourneen absolviert und dabei eine treue Fangemeinde aufgebaut. Mit dem Anspruch, physische Intensität und musikalische Wahrhaftigkeit zu verbinden, brechen Lorna Shore konsequent mit den gängigen Metal-Konventionen und fordert indirekt auch andere Genres heraus, ihr Niveau zu steigern.

I Feel The Everblack Festering Within Me wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter digital, auf CD sowie als limitierte Vinyl-Editionen

Tracklist:

1. Prison Of Flesh

2. Oblivion

3. In Darkness

4. Unbreakable

5. Glenwood

6. Lionheart

7. Death Can Take Me

8. War Machine

9. A Nameless Hymn

10. Forevermore

Lorna Shore werden ab September mit Songs aus I Feel The Everblack Festering Within Me sowie weiteren Fan-Favoriten auf US-Tour gehen. Begleitet werden sie dabei von The Black Dahlia Murder, Shadow Of Intent und PeelingFlesh. Die Tour wird von Live Nation produziert.

Anfang 2026 kommen sie dann auf große Headliner Tour zurück nach Europa.

Lorna Shore EU/UK Headliner Tour 2026:

Support: Whitechapel, Shadow Of Intent, Humanity’s Last Breath

23.01.26 Frankfurt, DE Jahrhunderthalle

24.01.26 Leipzig, DE Haus Auensee

25.01.26 Prague, CZ O2 Universum

27.01.26 Warsaw, PL COS Torwar

29.01.26 Budapest, HU Arena

30.01.26 Wiener Neustadt, AT Arena Nova

31.01.26 Munich, DE Zenith

01.02.26 Padova, IT Kioene Arena

03.02.26 Zürich, CH Samsung Hall

04.02.26 Lyon, FR Halle Tony Garnier

05.02.26 Paris, FR Zenith

06.02.26 Brussels, BE Forest National

08.02.26 London, UK Alexandra Palace

09.02.26 Birmingham, UK O2 Academy 1

10.02.26 Manchester, UK O2 Victoria Warehouse

12.02.26 Amsterdam, NL AFAS Live

13.02.26 Düsseldorf, DE Mitsubishi Electric Halle

14.02.26 Hamburg, DE Inselpark Arena

15.02.26 Copenhagen, DK K.B. Hallen

17.02.26 Gothenburg, SE Partille Arena

18.02.26 Oslo, NO Sentrum Scene

19.02.26 Stockholm, SE Hovet Ice Hall

21.02.26 Helsinki, FI Ice Hall

22.02.26 Turku, FI Logomo