Elli Berlin: Stellungname bzgl. Konzertabsage im SO36

Wie einige von euch evtl. schon erfahren haben, wurde das Konzert der Metalville Künstlerin Elli Berlin am 28.04. im SO36 in Berlin seitens des Veranstalters abgesagt. Ein Vorgang, der nicht nur das Label sondern auch ganz besonders Elli Berlin mehr als überrascht hat und der auch weder für das Label noch für die Künstlerin nachvollziehbar ist.

Nachfolgend das Statement von Elli Berlin zu besagtem Thema:

„In den letzten Tagen wurden wir mit Vorwürfen konfrontiert, die uns zutiefst erschüttern. Das SO36 hat auf seiner Homepage Behauptungen aufgestellt, die Elli Berlin und das gesamte Team in eine politische Ecke drängen, in die wir nicht gehören und in der wir niemals stehen werden.

Am 7. April kontaktierte uns der Club wegen des niedrigen Vorverkaufsstandes und schlug eine Verlegung der Show vor. Da eine, in ein Routing eingebundene, Tour-Show logistisch und finanziell nicht einfach verschoben werden kann, mussten wir dies leider ablehnen. Um dem Club entgegenzukommen, bot die Band an, Kosten für Hotel oder Nightliner-Buy-Out selbst zu tragen, um den finanziellen Druck vom Veranstalter zu nehmen.

Erst nachdem wir auf die Durchführung der Show bestanden hatten, erreichte uns am 24. April eine weitere E-Mail: Man habe nun „mit Entsetzen festgestellt“, dass Elli Berlin auf einem Festival spielen soll, auf dem auch Philipp Burger auftritt. Plötzlich wurde dies zum Grund erklärt, das Konzert abzusagen.

Eine politische Nähe zu anderen Künstlern eines Line-Ups zu konstruieren, ist absurd. Würde man diesen Maßstab anlegen, müsste man unzähligen namhaften deutschen Künstlern (wie etwa Peter Maffay) die demokratische Gesinnung absprechen, da auch sie auf Veranstaltungen mit den gleichen Künstlern auftreten. Wir lassen uns nicht für das allgemeine Line-Up eines Festivalveranstalters in Haftung nehmen. Eine solche Form der Ausgrenzung entbehrt jeder sachlichen Grundlage.

Besonders schmerzhaft ist für uns der Vorwurf, wir ließen eine antifaschistische Haltung vermissen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir verurteilen jegliche Form von Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung ausdrücklich.

Gleichzeitig verwahren wir uns gegen Kommentare auf unseren Kanälen, die „links“ oder „grün“ denkende Menschen verunglimpfen. Empathie und Respekt sind für uns die wertvollsten Eigenschaften – wer Hass schüren will, ist bei uns falsch.

Wir sind Musiker. Wir stehen für die Musik und für unsere Fans. Die Band Elli Berlin, das Management und das Label distanzieren sich von Extremisten und rechtem Gedankengut. Wir werden auch weiterhin zutiefst humanistisch denken und handeln.“