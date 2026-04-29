Vice Business Only (V.B.O.): präsentieren Video-Single „Fire Fire“ und kündigen neues Album „Vice Business Only“ an

Willkommen in der Welt von Vice Business Only (V.B.O.), in der die Party niemals endet und das Nachtleben im Neonlicht erstrahlt, und retro-futuristische Synths auf druckvolle Heavy Sounds treffen. Das italienische Projekt wurde von zwei langjährigen Freunden aus unterschiedlichen musikalischen Welten ins Leben gerufen: Francesco Cavalieri (Wind Rose) und Simone Giusti, ein Meister elektronischer Sounds und groovender Basslines. Mit Fire Fire, einem Track, der durch die Straßen von Miami rast, läuten V.B.O. ein neues Kapitel ein, und liefern zugleich einen ersten Vorgeschmack auf ihr selbstbetiteltes Debütalbum Vice Business Only. Das Album erscheint am 24. Juli 2026 über Reigning Phoenix Music.

„Fire Fire ist ein klares Statement für den Lifestyle von Vice Business Only – eine energiegeladene Hymne, die die Essenz von Exzess, Ambition und neongetränkten Nächten einfängt“, kommentiert Frontmann Francesco Cavalieri. „Das in Miami gedrehte Video erweckt unsere Vision dieses Musikprojekts mit cineastischen Bildern und modernen, von den 80ern inspirierten Sounds zum Leben. Diese Single ist nicht nur ein Song, sondern eine klare Ansage, wer wir sind. Das ist V.B.O.“

Fire Fire verbindet atmosphärische Synth-Flächen, treibende Beats und hochmelodische, filigrane Gitarrenleads. Die charismatische Stimme von Francesco Cavalieri verleiht dem Track seine Strahlkraft. Eingängige Refrains und starke Hooks, allen voran die prägnante Zeile „light it on fire“, sorgen für hohen Wiedererkennungswert. Gleichzeitig zeigen sich die härteren Einflüsse von V.B.O. in technischen Gitarrenriffs, die spielerisch mit elektronischen Elementen verschmelzen. Gegen Ende schlägt der Song deutlich metallischere Töne an: Cavalieris kraftvolle Harsh Vocals bringen eine aggressive, dynamische Note ins Klangbild.

Die von den 80ern inspirierten Elektronik-Elemente verleihen Fire Fire einen stimmungsvollen Soundtrack, während die Genre-Fusion die Hörer direkt in die von Palmen gesäumten Straßen Miamis transportiert, zwischen Luxus, Exzess und pulsierendem Nachtleben. Der Videoclip enthält zudem Live-Mitschnitte vom Debütauftritt des Projekts beim 70000 Tons Of Metal im Januar 2026.

Vice Business Only wurde von Lasse Lammert produziert. Mit Fotografien von Onofrio Petronella und Tommaso Barletta wurde das Artwork von V.B.O. selbst gestaltet.

Vice Business Only Tracklist:

1. VBO x Vesti La Giubba

2. Bring On The Fire

3. Waiting For The Dawn

4. Lovers On The Run

5. Surrendered

6. Fire Fire

7. Shadow Of Your Kiss

8. Monsters!

9. The Wild Boys

Über V.B.O.:

Vice Business Only (V.B.O.) ist ein Musikprojekt, das 2023 von Francesco Cavalieri, bekannt als Frontmann der Power-Metal-Band Wind Rose, gemeinsam mit dem Elektronik-Produzenten Simone Giusti gegründet wurde. Für Cavalieri markiert das Projekt eine bewusste künstlerische Neuausrichtung, weg vom Fantasy-geprägten Metal hin zu einem modernen, urbanen und cineastischen Sound.

Komplettiert wird die Band durch Claudio Falconcini (Gitarre), Federico Meranda (Keyboards) und Angelo Carmignani (Schlagzeug), die unterschiedliche musikalische Hintergründe zu einer geschlossenen Einheit verbinden.

V.B.O. kombinieren retro-futuristischen Synthwave mit Rock- und Metal-Elementen und schaffen so einen Sound, der zugleich nostalgisch und hochmodern wirkt. Inspiriert von Acts wie Depeche Mode, Tears For Fears, Daft Punk und Justice vereint die Band analoge Synth-Sounds, treibende Rhythmen und kraftvolle Vocals zu einem dichten, immersiven Klangerlebnis.

Im Zentrum von V.B.O. steht eine neongetränkte Vision von Exzess, Eleganz und cineastischem Nachtleben, inspiriert vom Glamour und der Gefahr von Metropolen wie Miami. Themen wie Macht, Luxus, Leidenschaft und Maßlosigkeit prägen das Projekt, das sich bewusst auch visuell als stilisierte Gang inszeniert.

Sein Live-Debüt feierte das Projekt im Januar 2026 beim 70000 Tons Of Metal in den USA und betrat damit direkt eine der international renommiertesten Bühnen der Szene.

Seit seiner Gründung positioniert sich V.B.O. als eigenständige Kraft in der modernen Musiklandschaft, die die Energie von Rock und Metal mit elektronischem Groove verbindet. Mehr als nur eine Band liefern Vice Business Only ein ganzheitliches audiovisuelles Erlebnis, eine Reise durch ein retro-futuristisches Universum, in dem der Puls nie nachlässt und die Attitüde groß ist.

V.B.O. sind:

Francesco Cavalieri – Vocals

Simone Giusti – Bass

Claudio Falconcini – Gitarre

Federico Meranda – Keyy

Angelo Carmignani – Drums