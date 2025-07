Wind-Rose-Fronters Vice Business Only: unterschreiben bei Reigning Phoenix Music

Die Tinte ist trocken, der Deal ist besiegelt. Vice Business Only (VBO) haben offiziell bei RPM unterschrieben, was ihrer Geschichte eine entscheidende Wendung gibt.

Francesco Cavalieri, seines Zeichens Wind-Rose-Frontmann, hat sich mit dem Elektro-Soundarchitekten Simone Giusti zusammengetan, um Fans auf kraftvoll-glamouröse Art und Weise in die Welt der Nacht zu entführen. Gemeinsam haben sie ein spannendes Klanggebräu geschaffen, das Synthwave-Neonleuchten mit der Gerissenheit des Heavy Rock und der Präzision von Underground-Clubbeats unnachahmbar vereint.

Auf der falschen Fahrbahnseite geboren und auf Schweiß, Synthesizern und Prahlerei beruhend, ist VBO dennoch kein simples Projekt: Das Motto der beiden lautet ‚Frontalangriff‘! Vice Business Only sind eine als Musiker getarnte Diebesbande, die durch die Stadt rollt und die Leute mit Bass, stark wie ein Muscle-Car, und Gesang, der selbst das dickste Glas zum Bersten bringt, in ihren Bann zieht.

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Scarface cruist um 03:00 Uhr über eine regenglatte Straße. Die Lichter der Stadt blinken, es wird Champagner auf Eis gereicht und aus den Boxen ertönt Vice Business Only. Von Legenden wie Depeche Mode, Tears For Fears, Daft Punk und Justice beeinflusst, ist VBOs Musik die perfekte musikalische Untermalung für das Geschäftemachen auf Hochhausdächern, Fahrten in schnellen Autos und das Leben am Limit.

„Wir freuen uns, den Beginn einer unglaublich starken Machenschaft bekanntgeben zu können: VBO gehört fortan offiziell zur RPM-Gang“, so das Duo. „Wir kommen von den Straßen, auf denen wir groß geworden sind, und streben nach dem hochwertigsten Champagner der Musikindustrie. Stärke, Luxus, Leidenschaft und Exzesse: Dafür steht VBO, Baby!“

RPM erkannte den bevorstehenden Flächenbrand schon im Keim und konnte sich den Deal einfach nicht entgehen lassen. Vice Business Only machen sich dazu auf, einen Sound zu entfesseln, der die Welt wie ein schwerer Geldkoffer treffen wird, ehe er im Morgengrauen wieder ins Dunkel verschwindet.

Vice Business Only bitten nicht um eure Aufmerksamkeit – sie nehmen sie sich einfach!