Pinhead: kündigen ihr neues Album „Beauty In Pain“ für den 13.11.2026 an

Lament Box knüpft erneut an den Hellraiser-Kosmos an. Die sogenannte „Lament Configuration“ ist dort eine Puzzlebox – ein Objekt, das eine Tür öffnen soll. Eine Schwelle zu etwas anderem, zu etwas jenseits der eigenen Grenzen. Aber jeder, der die Geschichte kennt, weiß: Was dahinter wartet, ist keine Erlösung.

Ilja John Lappin sagt über den Song: „Mich hat beim Schreiben vor allem die Frage beschäftigt, warum wir trotzdem immer wieder nach solchen Türen suchen. Gerade in einer Welt wie unserer, in der wir objektiv mehr Freiheit, Sicherheit und Möglichkeiten haben als viele Generationen vor uns. Warme Wohnungen, volle Kühlschränke, permanente Unterhaltung, Smartphones, Bildschirme, Ablenkung in jeder Sekunde. Und trotzdem scheint es nie zu reichen.“

Er sagt weiter “ Es muss immer noch mehr sein. Intensiver, schneller, extremer. Noch ein Reiz, noch ein Kick, noch eine Form von Eskapismus, die uns für einen Moment glauben lässt, dass irgendwo dahinter vielleicht doch noch etwas wartet, das diese Leere füllt.“

Im Song wird die Box deshalb zu einem Symbol für diesen Drang, immer wieder etwas zu öffnen, das vielleicht besser verschlossen geblieben wäre. Ein Versprechen auf ein „Remedy“, das sich am Ende doch nur als eine weitere Schleife im selben System entpuppt.

Musikalisch fühlt sich Lament Box für Ilja John Lappin wie ein permanentes Ziehen an dieser Box an. Ein unruhiges Drehen an einem Mechanismus, der sich eigentlich nicht lösen lassen will – als würde man versuchen, eine Tür aufzubrechen, während man tief im Inneren bereits weiß, dass dahinter nichts wartet, was einen retten wird. Und trotzdem öffnen wir sie immer wieder.

Für den Song konnten Pinhead außerdem Johnny von der Metal Band Soulbound gewinnen, der etwa die Hälfte der Vocals übernommen hat. Kennengelernt haben sich Ilja und Johnny und die Jungs von Soulbound auf einer Tour Ende 2025, und haben schnell gemerkt, dass sie thematisch sehr ähnlich auf viele Dinge schauen.

Auch Mario von Soulbound war am Songwriting beteiligt. Eine frühe Version des Songs hatte einen deutlichen längeren Textteil und erst durch die gemeinsame Zusammenarbeit am Song hat sich die kompaktere Version entwickelt, die jetzt auf dem Album zu hören ist.

Gemeinsam haben Pinhead und Soulbound außerdem ein Musikvideo zu Lament Box gedreht, in einer engen, fast katakombenartigen Industrial-Location mit Ketten und kaltem Licht. Diese Umgebung hat die düstere Mechanik des Songs visuell sehr gut eingefangen – ein Ort, der sich anfühlt wie eine Mischung aus Ritual, Maschine und Gefängnis.

Beauty In Pain – wo aus Schmerz Schönheit entsteht.

Mit Beauty In Pain, das am 13. November 2026 erscheint, tauchen Pinhead tief in die dunkleren Seiten moderner Existenz ein. Entstanden in einer Phase, in der sich – wie Songwriter und Multiinstrumentalist Ilja John Lappin beschreibt – „über Jahre hinweg mehr Dunkelheit angesammelt hatte, als noch zu tragen war“, zeichnet das Album das Bild einer Welt, in der Bedeutung langsam unter Systemen erodiert, die nach außen hin weiterhin reibungslos funktionieren.

Auf den ersten Blick scheint alles stabil: Strukturen, Rollen, Beziehungen, Erwartungen. Doch unter der Oberfläche wächst ein Gefühl der Entfremdung. Emotionen werden reguliert, Identitäten wirken programmierbar, und menschliche Erfahrung wird zunehmend von Systemen geprägt, die Verbindung versprechen – während sie gleichzeitig Isolation verstärken.

Vor diesem Hintergrund entfaltet sich Beauty In Pain fast wie ein psychologischer Abstieg. Das Album folgt dem, was Lappin als die „12 Steps Of Pain“ beschreibt – Momente der Ernüchterung, der Erkenntnis und schmerzhafter Klarheit, in denen alte Illusionen Stück für Stück zerbrechen.

Dabei richtet sich der Blick zunehmend nach innen. Erinnerungen, Verantwortung und persönliche Entscheidungen treten in den Vordergrund und stellen die Frage, wie sehr Menschen selbst an den Strukturen beteiligt sind, die sie gleichzeitig einengen. Was sich dabei entfaltet, wirkt fast wie ein spätes Coming-of-Age – geprägt nicht von Aufbruch oder Triumph, sondern von Ernüchterung, Klarheit und der schmerzhaften Erkenntnis, dass manche Illusionen erst verschwinden müssen, bevor Selbstbestimmung möglich wird. Erlösung bietet das Album dabei nicht – sondern eine nüchterne Form von Klarheit.

Auf den zwölf Tracks von Beauty In Pain zeigen sich Pinhead vielschichtiger denn je. Große, epische Hook-Melodien treffen auf die brachiale Düsternis modernen Death- und Metalcore, während industrial-geprägte Klanglandschaften, elektronische Texturen und massive Gitarrenriffs ein Soundbild formen, das ebenso kompromisslos wie atmosphärisch wirkt. Gleichzeitig durchziehen fragile, teils akustische Momente das Album und öffnen Räume für Verletzlichkeit und Intimität. In diesem Spannungsfeld zwischen roher Brutalität und künstlerischer Fragilität entsteht ein Werk, das konzeptionellen Anspruch mit der physischen Wucht modernen Extreme Metals verbindet – ab November auch live zu erleben auf der Album-Release-Tour.

2026 sind Pinhead außerdem gemeinsam mit Soulbound auf der sYn Tour unterwegs.

Anschließend mit der Beauty In Pain Tour 2026 bringen Pinhead das neue Material erstmals auf die Bühne – intensiv, düster und unmittelbar. Live entfalten Pinhead ihre volle Wirkung: eine rohe, energetische Performance, die Clubshows in einen dichten, fast rituellen Raum aus Klang, Druck und Atmosphäre verwandelt.

Pinhead als Support für Soulbound

Die noch verbleibenden Termine:

30.04.2026 Saarbrücken – Garage

01.05.2026 CH-Münchenstein – Rockfact

02.05.2026 Frankfurt – Das Bett

Beauty In Pain Tour

13.11.2026 Stuttgart – Club Zentral

14.11.2026 Wuppertal – LCB

20.11.2026 Berlin – Mikropol

26.11.2026 Hamburg – Hebebühne

27.11.2026 Leipzig – Hellraiser

28.11.2026 Hannover – SubKultur

04.12.2026 Köln – Helios37

05.12.2026 Frankfurt – Nachtleben

Über Pinhead:

Pinhead entstandwn ursprünglich als das Solo-Projekt von Songwriter und Multiinstrumentalist Ilja John Lappin. Was zunächst als persönlicher Raum für musikalische und inhaltliche Experimente begann, entwickelte sich nach dem ersten Album und einer Reihe erfolgreicher Release-Konzerte Schritt für Schritt zu einer festen Band.

Bereits das Debütalbum Egomessiah etablierte Pinhead als Projekt mit klarer künstlerischer Handschrift: düstere Klanglandschaften, intensive Dynamik und eine starke konzeptionelle Ausrichtung. Die Musik bewegte sich dabei bewusst zwischen roher Energie, elektronischen Texturen und cineastischer Atmosphäre.

Mit den ersten Release-Konzerten nahm das Projekt zunehmend Bandform an. Gemeinsam mit Simon Schröder, Marc Andrejkovits und Flo Fleischer formte sich aus der ursprünglichen Solo-Vision ein festes Line-Up, das die Musik von Pinhead heute auch live auf die Bühne bringt.

Schon früh zeichneten sich Pinhead durch eine konzeptionelle Herangehensweise aus. Die Musik bewegt sich thematisch an den Schnittstellen von Identität, Entfremdung und gesellschaftlichen Entwicklungen – einer Realität, in der Systeme zunehmend die Kontrolle übernehmen und der Mensch darin langsam zu verschwinden droht.

Musikalisch verbindet die Band Elemente aus Industrial, Metalcore und Death Metal mit unerwartet melodischen Momenten, poppigen Post-Rock-Hooks und cineastischen Spannungsbögen. Dabei trifft die unmittelbare Wucht moderner Metal-Sounds auf eine introspektive, fast künstlerische Perspektive. Immer wieder entstehen musikalische Welten, nur um im nächsten Moment wieder zu zerbrechen– ein Spannungsfeld aus brachialer Energie und introspektiver Kunst, das den Kern der Ästhetik von Pinhead bildet.

Pinhead sind:

Ilja John Lappin – Vocals, Guitar, Bass, Cello

Simon Schröder – Drums

Marc Andrejkovits – Bass, Vocals

Flo Fleischer – Guitar