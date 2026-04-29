Lansdowne: kündigen weitere Tourtermine für Juni 2026 an

Lansdowne setzen ihre aktuelle EU & UK Headliner Tour im Juni 2026 mit weiteren Shows in Deutschland und Europa fort. Im Zentrum der aktuellen Live-Shows steht das Album Wish You Well, das die Band seit seiner Veröffentlichung am 27. März über Odyssey Music auch auf der Bühne präsentiert.

Den letzten Deutschland-Stopp der aktuellen ausverkauften Tour spielte die Band kürzlich in München.

Im Juni 2026 stehen nun weitere Festival- und Clubshows in Deutschland, Italien und der Schweiz auf dem Plan. Neben Festivalauftritten spielt die Band ausgewählte Clubshows.

Lansdowne live im Juni 2026:

19.06.2026 IT, Natz – Alpen Flair Festival

20.06.2026 DE, Regensburg – Eventhall Airport

22.06.2026 DE, Braunschweig – KufA-Haus

25.06.2026 CH, Grenchen – Summerside Festival

26.06.2026 DE, Stuttgart – Im Wizemann Studio

27.06.2026 DE, Mannheim – 7er Club Sommerbühne

Lansdowne Headline Tour 2026:

24.04.26 CH Zürich – Komplex 457

25.04.26 FR Savigny-le-Temple – L’Empreinte

27.04.26 UK London – The Underworld

28.04.26 UK Wolverhampton – KK’s Steel Mill

29.04.26 UK Glasgow – Slay

01.05.26 UK Manchester – Rebellion

02.05.26 NL Uden – De Pul