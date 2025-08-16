Alcatraz Open Air 2026: Early Bird Tickets sind ab sofort erhältlich

Die Vorbereitungen für das Alcatraz Festival 2026 laufen auf Hochtouren!

Markiert euch den Zeitraum vom 6. bis 9. August 2026 in euren Kalendern und macht euch bereit für ein weiteres legendäres Wochenende in The Prison. Wie gewohnt beginnt das Festival am Donnerstag Nachmittag mit einem Warm-Up, gefolgt von drei vollen Festivaltagen von Freitag bis Sonntag. Der Zugang am Donnerstag ist in euren Combi-, VIP Combi- und Camping-Tickets enthalten.

Ein riesiges Dankeschön an alle, die Alcatraz 2025 unvergesslich gemacht haben – eure Energie, Leidenschaft und Loyalität halten The Prison lebendig und lauter denn je.

Der Vorverkauf für die Early Bird Tickets für 2026 hat bereits begonnen.

Verfügbar sind folgende Ticketarten:

Combi

VIP Combi

Camping

Glamping

Wohnmobile

Wenn ihr 2025 dabei wart, wisst ihr, dass die Tickets unglaublich schnell ausverkauft sind. Wenn sie weg sind, sind sie weg – also seid bereit!

