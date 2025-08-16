Bearings: kündigen neues Album „Comfort Company“ für den 07.11. an

Bearings haben heute ihr brandneues Album Comfort Company angekündigt, das am 7. November 2025 über Pure Noise Records erscheinen wird.

Zum bevorstehenden Album äußerte sich Frontmann Doug Cousins mit den Worten: „Comfort Company is for us the record that feels like coming back home. Some songs we wrote at a cottage together, others came from a basement. They all started somewhere honest and ended up back at the studio where we did our first album in the East End of Toronto. This album was working on music all day, walking to the beer store, then heading back to the windowless studio to relax before reading Kurt Vonnegut and eventually falling asleep on an air mattress. As we worked out what we wanted it to sound like we found ourselves wanting to make music that felt natural to us, something that we knew we’d connect with and be able to spill out on stage when the time came to perform it.“

Um das bevorstehende Album zu feiern, hat die Band die neue Single und das Video Quick Release veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Zu der neuen Single fügte Cousins hinzu: „Quick Release for us embodies our time as a band. Years of hard work, years of touring different countries together, all the good and the bad. An acceptance of doing music – or really anything you love – just to do it, because it’s yours and because it’s what you love.“

Comfort Company Tracklist:

1. Comfort Company

2. Float Away

3. Quick Release

4. Feel Less

5. Freaking Me Out

6. Water Your Flowers

7. Never Ending Cycle

8. Ease The Pressure

9. Through Those Eyes

10 Let Me Hate Myself

In den letzten zehn Jahren waren Bearings nahezu ständig in Bewegung. Seit ihrer Debüt-EP Nothing Here Is Permanent aus dem Jahr 2017 hat das in Ottawa gegründete Pop-Rock-Quartett drei geliebte Alben bei Pure Noise veröffentlicht: Blue In The Dark (2018), Hello, It’s You (2020) und The Best Part About Being Human (2023). Dabei tourten sie weltweit mit Bands wie Neck Deep, State Champs, Less Than Jake und Set It Off. Ihre Mischung aus kristallinen Melodien, lebhaften Rhythmen und plötzlichen Energieschüben hat das Publikum überall begeistert.

Dieser Schwung treibt ihr viertes Studioalbum Comfort Company an, doch diesmal richtet die Band ihre Energie nach innen und erkundet, was es bedeutet, älter zu werden in einer Welt, die sich niemals stillsteht. Geschrieben während langer Autofahrten und ruhiger Momente zwischen den Shows, kehrt das Album zu Room 21 in Toronto zurück – dem Studio, in dem sie ihre erste EP und Blue In The Dark aufgenommen haben – mit Produzent Kyle Marchant. Es ist eine Rückkehr, die es ihnen ermöglicht, darüber nachzudenken, wie viel sich verändert hat, während sie sich wieder mit ihrem ursprünglichen Funken verbinden.

In den einzelnen Tracks kanalisiert Comfort Company die Chemie, die Bearings definiert: Der Titeltrack erinnert an den rohen Antrieb der Warped Tour-Tage, Quick Release bietet einen klassischen Pop-Punk-Hook mit einem frischen Twist, und Derek DiScanio von State Champs ist auf dem bass- und hi-hat-getriebenen Float Away zu hören. An anderer Stelle fängt Freaking Me Out die Spannung von aufdringlichen Gedanken ein, Feel Less kämpft mit schwindenden Emotionen, und Let Me Hate Myself schließt das Album mit dem Zusammenspiel aller drei Sänger ab.

