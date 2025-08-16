Incite: krönen monumentales Bandjahr mit der Veröffentlichung von gelobtem neuem Album „Savage New Times“

Die Phoenix-Groove-Thrasher Incite haben gemeinsam mit Reigning Phoenix Music ihr von der Presse vielgelobtes neues Album Savage New Times entfesselt. Gefeiert wie keines ihrer bisherigen Werke, bietet dieses zehn neue Tracks, die exakt aufzeigen, weshalb die Band zu Recht den Status ‚Durchstarter‘ besitzt.
Passend dazu haben Incite ein Performancevideo zu dessen Titelstück, einem der packendsten und ungezügelsten Songs auf der Scheibe, online gestellt.
Frontmann Richie Cavalera kommentiert: „Savage New Times ist eine Zeitreise zum Metal der 80er, der uns inspiriert hat. Der Song handelt von Stärke, Vergangenheitsbewältigung und dem Überleben der dunkelsten Tage unseres Lebens. Ein Killertrack und eine großartige Nummer, um ein Album mit einer Art finalem Kampfschrei abzuschließen!“
Incite – Midnight In Hell-Tour 2025:
w/ Six Feet Under, Exhorder, Wretched
21.09.2025 US Columbus, OH – The King Of Clubs
22.09.2025 US Baltimore, MD – Soundstage
23.09.2025 US Raleigh, NC – Chapel of Bones
25.09.2025 US Winter Park, FL (Orlando) – Conduit
26.09.2025 US Tampa, FL – The Orpheum
27.09.2025 US Destin, FL – Club LA
28.09.2025 US Baton Rouge, LA – Chelsea’s Live
29.09.2025 US San Antonio, TX – Paper Tiger
30.09.2025 US Lubbock, TX – Jake’s Sports Cafe & Backroom
02.10.2025 US Tucson, AZ – The Rock
03.10.2025 US San Diego, CA – House of Blues
04.10.2025 US San Luis Obispo, CA – Humdinger Breweing
07.10.2025 US Seattle, WA – El Corazón
09.10.2025 US Richland, WA – Ray’s Golden Lion
10.10.2025 US Portland, OR – Nova PDX
11.10.2025 US Boise, ID – The Shredder
13.10.2025 US Denver, CO – The Oriental Theater
15.10.2025 US Tulsa, OK – The Vanguard
16.10.2025 US Des Moines, IA – Wooly’s
17.10.2025 US Urbana, IL – The Canopy Club
18.10.2025 US Chicago, IL – Avondale Music Hall
19.10.2025 US Cadillac, MI – The Venue Event Center
20.10.2025 US Hamtramck, MI (Detroit) – Sanctuary
21.10.2025 US Buffalo, NY – Rec Room
22.10.2025 US Norwalk, CT – District Music Hall
23.10.2025 US Brooklyn, NY – The Brooklyn Monarch
24.10.2025 US Bensalem, PA – Broken Goblet Breweing
25.10.2025 US New Kensington, PA – Preserving Underground
