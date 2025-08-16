Incite: krönen monumentales Bandjahr mit der Veröffentlichung von gelobtem neuem Album „Savage New Times“

Die Phoenix-Groove-Thrasher Incite haben gemeinsam mit Reigning Phoenix Music ihr von der Presse vielgelobtes neues Album Savage New Times entfesselt. Gefeiert wie keines ihrer bisherigen Werke, bietet dieses zehn neue Tracks, die exakt aufzeigen, weshalb die Band zu Recht den Status ‚Durchstarter‘ besitzt.

Passend dazu haben Incite ein Performancevideo zu dessen Titelstück, einem der packendsten und ungezügelsten Songs auf der Scheibe, online gestellt.

Frontmann Richie Cavalera kommentiert: „Savage New Times ist eine Zeitreise zum Metal der 80er, der uns inspiriert hat. Der Song handelt von Stärke, Vergangenheitsbewältigung und dem Überleben der dunkelsten Tage unseres Lebens. Ein Killertrack und eine großartige Nummer, um ein Album mit einer Art finalem Kampfschrei abzuschließen!“

Incite – Midnight In Hell-Tour 2025:

w/ Six Feet Under, Exhorder, Wretched

21.09.2025 US Columbus, OH – The King Of Clubs

22.09.2025 US Baltimore, MD – Soundstage

23.09.2025 US Raleigh, NC – Chapel of Bones

25.09.2025 US Winter Park, FL (Orlando) – Conduit

26.09.2025 US Tampa, FL – The Orpheum

27.09.2025 US Destin, FL – Club LA

28.09.2025 US Baton Rouge, LA – Chelsea’s Live

29.09.2025 US San Antonio, TX – Paper Tiger

30.09.2025 US Lubbock, TX – Jake’s Sports Cafe & Backroom

02.10.2025 US Tucson, AZ – The Rock

03.10.2025 US San Diego, CA – House of Blues

04.10.2025 US San Luis Obispo, CA – Humdinger Breweing

07.10.2025 US Seattle, WA – El Corazón

09.10.2025 US Richland, WA – Ray’s Golden Lion

10.10.2025 US Portland, OR – Nova PDX

11.10.2025 US Boise, ID – The Shredder

13.10.2025 US Denver, CO – The Oriental Theater

15.10.2025 US Tulsa, OK – The Vanguard

16.10.2025 US Des Moines, IA – Wooly’s

17.10.2025 US Urbana, IL – The Canopy Club

18.10.2025 US Chicago, IL – Avondale Music Hall

19.10.2025 US Cadillac, MI – The Venue Event Center

20.10.2025 US Hamtramck, MI (Detroit) – Sanctuary

21.10.2025 US Buffalo, NY – Rec Room

22.10.2025 US Norwalk, CT – District Music Hall

23.10.2025 US Brooklyn, NY – The Brooklyn Monarch

24.10.2025 US Bensalem, PA – Broken Goblet Breweing

25.10.2025 US New Kensington, PA – Preserving Underground

