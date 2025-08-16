Unprocessed: kündigen neues Album „Angel“ an

Die deutsche Metalband Unprocessed meldet sich mit ihrem kommenden Album Angel zurück, das am Halloween 2025 (31. Oktober) veröffentlicht wird.

Die brandneue Single und das dazugehörige Video Solara, feat. Zelli von Paleface Swiss, vereinen einen frischen, industriellen und elektronischen Ansatz mit dem charakteristischen, tiefer gestimmten Riffing von Unprocessed. Die gemeinsamen Gesangsdarbietungen von Manuel und Zelli schaffen einen der eindrucksvollsten Momente des Albums. Der Track gibt Zelli Raum, eine andere Seite seines Gesangsstils zu erkunden, was zu einer dynamischen Zusammenarbeit führt, die sicherlich Aufmerksamkeit erregen wird.

Das Video zu Solara kann hier angesehen werden:

Unprocessed äußern sich zu Solara und der Zusammenarbeit mit Zelli: „With Solara we were able to bring worlds together, leaning more into metalcore while maintaining our core essence, bringing in drum and bass influences for the first time. This track also features one of our absolute favourite vocalists of the scene- Zelli. His flow, timbre and lyricism is nothing short of amazing and we’re proud to present it to the world!“

Zelli fügt hinzu: „I love Unprocessed, the boys and their music. What I enjoyed most about this project was that we worked on it hand in hand. It wasn’t just a matter of sending files back and forth; it was a true collaboration. I love that we were able to blend two genres in a way no one really had before. And the best part? I got to put my vocals on music I’d never worked with before. That’s always the most exciting part of a feature. Shooting the music video in the Swiss Alps made this whole project even better.“

Unprocessed bestehen aus Manuel Gardner Fernandes (Gesang, Gitarre), David Levy (Bass, Synthesizer), Christoph Schultz (Gitarre) und Leon Pfeifer (Schlagzeug). Ihr kommendes Album Angel stellt einen weiteren mutigen Schritt in der kreativen Entwicklung der Band dar. Sie erweitern ihr klangliches Spektrum mit schwereren Texturen und emotionalen, intimen Texten, die ihre poppige Seite hervorheben. Angel enthält hochkarätige Gastauftritte von Zelli von Paleface Swiss und Jason Aalon Butler von Letlive und Fever 333. Diese Kooperationen fügen dem Album neue Schichten von Dringlichkeit und Intensität hinzu und erkunden Themen wie Konflikt, Dualität und innere Transformation.

Die Band spricht weiter über die Themen von Angel: „This album is more than just a record by four boys from Germany – it’s a light shone upon the unknown, like memories from the afterlife. We explored the concept of Angel in various ways: becoming an angel through real-life actions, hearing angels serenade, a fallen angel telling his story and becoming the Antichrist, or seeing someone as an angel through glorification. This concept inspired both the music and the lyrics. While we’re leaning more into a polished metalcore sound, the record still maintains the essence of what makes Unprocessed unique. It features some of the craziest guitar, bass, and drum work we’ve ever showcased as a band. At the same time, we believe it’s more accessible to the broader metal and metalcore audience, with our strongest and catchiest hooks and melodies to date.”

Angel – Trackliste:

1. 111

2. Sleeping With Ghosts

3. Beyond Heaven’s Gate

4. Sacrifice Me

5. Snowlover

6. Terrestrial

7. Your Dress

8. Where I Left My Soul

9. Solara feat. Zell, Paleface Swiss

10. First Tongue

11. Perfume

12. Head In The Clouds feat. Jason Aalon Butler, Fever 333

13. Dark, Silent And Complete

Das vorherige Album …And Everything In Between (2023) erhielt viel Lob für seine komplexen Arrangements und speziell schweren Kompositionen. Das Album startete einen großen Tourzyklus, bei dem die Band zahlreiche ausverkaufte Headline-Shows in Nordamerika und Europa absolvierte und ihre größten Auftritte in China hatte, sowie erstmals in Japan, Thailand, Singapur und Australien auftrat. Sie traten auch bei bedeutenden Festivals wie Download (UK), Graspop Metal Meeting (Belgien), Mystic Festival (Polen) und Resurrection Festival (Spanien) auf.

In den letzten zwei Jahren unterstützten Unprocessed große Heavy-Acts wie In Flames, TesseracT, August Burns Red, Spiritbox und Polyphia. Ihre Zusammenarbeit mit den Polyphia-Gitarristen Tim Henson und Scott LePage auf …And Everything In Between hob das Potenzial hervor, das Unprocessed weiterhin unter den aufregendsten gitarrenfokussierten Acts der Szene zeigt.

Zentral für die Identität von Unprocessed ist der Gitarrist und Sänger Manuel Gardner Fernandes, dessen Spiel internationale Aufmerksamkeit auf Online-Plattformen und darüber hinaus erregt hat. Unprocessed setzen mit jeder Veröffentlichung ihren Sound weiter in Bewegung. Angel präsentiert ihr bisher fokussiertestes und dynamischstes Material und bietet einen tieferen Einblick in die Extreme menschlicher Erfahrungen, ohne die technischen Grundlagen zu verlieren, die sie ursprünglich auszeichneten.

Unprocessed sind:

Manuel Gardner Fernandes – Gesang, Gitarren

Christoph Schultz – Gitarren

David John Levy – Bass & Keyboards

Leon Pfeifer – Schlagzeug

