Incite: präsentieren Musikvideo zu erster Single ‚Deadbeat‘

Zu einem Zeitpunkt, wo der Frust über die Dauer und die ewige Isolation der Pandemie und ihrer Quarantänezustände auf einem Höhepunkt erscheint, kehren Arizonas Thrash Metaller Incite mit einem Knall zurück und präsentieren den ersten Song ihres kommenden Studioalbums Wake Up Dead, das am 25. März das Licht der Welt erblickt. Deadbeat ist die erste Auskopplung aus dieser räudig fiesen Sammlung von neuen Songs und remasterten Klassikern aus ihrer 15-jährigen Karriere und nun liefern Richie Cavalera und seine Crew aus Außenseitern ein Musikvideo zu dem Track.

Sänger Richie Cavalera kommentiert:

„Metalheads!!! Wir alle haben ziemlich seltsame Jahre hinter uns mit diesem Covid, aber jetzt wird es Zeit, sich endlich wieder auf Heavy Metal zu konzentrieren. Unser neue Song Deadbeat erscheint mit einem Musikvideo, das wir während des Höhepunkts des Lockdowns allein in unseren Wohnungen aufgenommen haben, inmitten der täglichen Isolation.

Also bleibt gesund und rockt mit uns!“

Seht Incites Video zu Deadbeat hier:

Zudem steht Wake Up Dead ab heute zum Vorverkauf in den folgenden Formaten:

– Digipak CD

– Vinyl LP (schwarz)

– Vinyl LP (lila + schwarz marbled, limitiert auf 500 Einheiten)

Sichert euch hier eure physische Kopie oder streamt/downloaded die neue Single über diesen Link: https://incite.afr.link/WakeUpDead

Auf ihren fünf Alben The Slaughter (2009), All Out War (2012), Up In Hell (2014), Oppression (2016) und Built To Destroy (2019) zementierten sie ihren Ruf als eine der führenden Groove-Armadas Amerikas, die mit ihrer Mischung aus Old-School-Thrash-Adel, zeitlosem Groove, rasender Aggression, Melodie, Können und Bravado aus der Umlaufbahn schießt.

Geschrieben in mehreren Anfällen fiebriger Inspiration während des pandemischen Chaos des letzten Jahres, liefert Wake Up Dead unerbittlich ab. Für die Aufnahmen zeichnete erneut der legendäre Produzent Steve Evetts (Richie: „Der einzige Kerl, der gleichzeitig The Cure und Suicide Silence aufnimmt und damit durchkommt“) in den Omen Room Studios vor den Toren von Los Angeles verantwortlich. Er traf auf eine Band, die sich gerade nicht wohler fühlen könnte. Hört man: Nach dem Opener Fuck With Me (Wake Up Dead) ist es vor allem der bedrohliche zweite Song War Soup, der einen bleibenden Eindruck bei den internationalen Heavy-Metal-Heerscharen hinterlassen wird – als erster Incite-Song überhaupt, bei dem sowohl Richie als auch sein Stiefvater Max Cavalera zu hören sind. Ein regelrecht historisches Zusammentreffen zweier Heavy Metal-Generationen.

Incite sind:

Richie Cavalera – Gesang

Eli Santana – Gitarre

Christopher „EL“ Elsten – Bass

Lennon Lopez – Schlagzeug

