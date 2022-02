Reckless Love: veröffentlichen „Turborider“ Video

Nachdem die finnischen Sleaze und Glam Rock Kings von Reckless Love gerade erst den Album-Titeltrack aus ihrem kommenden Longplayer Turborider vorstellten, folgt nun ein frisch-gedrehter Videoclip zum gleichnamigen Song! Turborider, das fünfte Studioalbum der Band – und das erste nach 6 langen Jahren -, erscheint am 25.02.2022 auf AFM Records.

Auf Turborider schalten Reckless Love einen ganzen Gang höher und begeben sich in die Spielwelten der 80er Jahre. Im Zentrum des Sounds stehen 80er-Themen und eine eher düstere Welt von energiegeladenen Synth-Wave, und entführt in die Ära von Arcade-Spielen, langhaarigen Metal-Bands und explosiven Action-Filmen. Das neue Musikvideo zu Turborider seht ihr ab sofort hier:

Das neue Reckless Love Album erscheint am 25.02.2022 über AFM Records – und neben Digipak und farbigem Vinyl bietet die Band ihren Fans etwas ganz Besonderes: Das limitierte Box-Set wird die Digipak-CD, eine signierte Autogrammkarte sowie ein Handheld-Videospiel enthalten!

Produziert wurde das Album von Joonas Parkkonen (Apocalyptica, Lost Society), Svante Forsbäck (Rammstein, Lordi, Volbeat) war für das Mastering zuständig. Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Für die Serien-Fans unter euch hat die Band darüber hinaus weitere gute Neuigkeiten zu verkünden! In der gestrigen Premiere der neuesten Peacemaker Episode auf HBO, läuft der Reckless Love Song Monster aus ihrem 2016er Erfolgsalbum Invader! Reinschauen lohnt sich!

Frontmann Olli Herman verrät:

„When James Gunn hand picked our song Monster to be a part of the soundtrack for his superhero show Peacemaker on HBO, it felt incredible. This is a huge deal to have our song on such a huge show and not only that – what a show it is. I think Peacemaker is hands down the best superhero story I’ve ever seen. Mr. Gunn has created such a well written series that it sinks its hooks on you and keeps you in its grasp from the very first seconds. Then there’s the music. Sheer perfection. The choices could not be better and that’s what makes it feel extra special to have a song on his playlist. We’re in legendary company. This is beyond awesome. Epic stuff.“

Turborider Tracklist:

01. Turborider

02. Eyes Of A Maniac

03. Outrun

04. Kids Of The Arcade

05. Bark At The Moon

06. Prelude (Flight Of The Cobra)

07. Like A Cobra

08. For The Love Of Good Times

09. ’89 Sparkle

10. Future Lover Boy

11. Prodigal Sons

Reckless Love sind:

Olli Herman – Gesang

Pepe – Gitarre

Jalle Verne – Bass

Hessu Max – Schlagzeug

Reckless Love online:

www.facebook.com/recklesslove

www.instagram.com/recklesslove.official