Reckless Love: präsentieren neue Single & Musikvideo „Outrun“

Die international gefeierte finnische Rockband Reckless Love (seit Kurzem Teil der AFM Records Familie) veröffentlicht endlich wieder neue Musik:

Die neue Single Outrun öffnet das Tor zum fünften Studioalbum der Band, das Anfang nächsten Jahres erscheinen wird.

Der Song wurde von Olli Herman und Pepe Reckless komponiert. Verantwortlich für die Texte sind Janne Rintala und Olli Herman.

Zusammen mit dem Synth Wave-beeinflussten Rocksong erscheint das brandneue Video zu Outrun, bei dem Pete Voutilainen Regie führte.

„Outrun war der erste Song, den wir für das kommende fünfte Album geschrieben haben, daher macht es meiner Meinung nach absolut Sinn, dass es die erste Singleauskopplung wurde. Irgendwie hat es diese eingängige kleine Melodie geschafft, all das zu verkörpern, was in der DNA jedes 8oer-Jahre-Kindes zu finden ist, das in der Ära der Arcade-Spiele, langhaarigen Metal-Bands und explosiven Actionfilme aufwuchs. In der Soundabteilung brüllt der 80er-Jahre-artige Pop-Metal laut und klar, ist aber auch stark beeinflusst von einem modernen Synth-Wave-Aroma und zaubert so einen sehr interessanten Cocktail“, sagt Reckless Love Sänger Olli.

2001 gegründet, haben Reckless Love bisher vier Alben veröffentlicht: Reckless Love (2010), Animal Attraction (2011), Spirit (2013) und Invader (2016).

Der bisher letzte Longplayer der Band wurde vor mehr als fünf Jahren veröffentlicht, sodass man hier durchaus von einem Comeback sprechen kann.

„Meiner Meinung nach ist „Comeback“ definitiv das richtige Wort, wenn es um diesen speziellen Song geht. Wir hatten eine lange Aufnahmepause und je länger diese wurde, desto größer wurde das Bedürfnis, an neuer Musik zu arbeiten und zu veröffentlichen. Obwohl klar war, dass wir immer den Wunsch hatten, unsere Karriere fortzusetzen, mussten wir eine neue Perspektive für unseren Kreativität finden. Wir mussten Outrun schreiben, um wiedergeboren zu werden – und das haben wir getan. Dieser Song hat uns gezeigt, wie wir das neue Album schreiben wollen. Outrun ist ein Leuchtturm auf unserem Weg zur Reinkarnation“, fährt Olli fort.

Nun schalten Reckless Love noch einen Gang höher.

Olli führt aus: „Im Zentrum der Klänge stehen die 80er und die moderne, düstere Welt von Synth-Waves. Hierfür sind wir sind tief in die Spielwelt und die Filmstimmungen der Ära eingetaucht“.

Reckless Love Line-Up:

Vocal – Olli Hermann

Guitar – Pepe

Bass – Halle Verne

Band Socials:

https://www.facebook.com/recklesslove

https://www.instagram.com/recklesslove.official/