Suasion: signen bei Atomic Fire Records und bringen ihr mit Spannung erwartetes neues Album 2022 heraus

Atomic Fire Records ist begeistert, bekannt geben zu können, dass Suasion, die aufstrebende Cinematic/Electronic Metalcore-Fusion aus Brüssel, Belgien, einen weltweiten Vertrag mit dem Label unterzeichnet hat und die Veröffentlichung ihres neuen Albums für Ende 2022 bestätigt ist!

Murphy’s Law featured Florent Salfati (Landmvrks) als den ersten Song und das erste Musikvideo von Suasion und verschmilzt die rohe Wut des Metalcore mit der dramatischen Atmosphäre des modernen Metal.

Die Band kultiviert einen cineastischen, stimmungsvollen Sound, der gleichermaßen an Bring Me The Horizon wie auch an die Landmvrks erinnert. Im Video zu Murphy’s Law erzählt die Band den ersten Teil von vielen noch folgenden Videos als Teil einer cineastischen Erfahrung, in der sie an einer geheimen Mission teilnehmen, kryogenisiert und ins Weltall geschickt werden. Die Geschichte spiegelt die Energie der aufregenden Zeit des Neuanfangs sowie das Chaos wider, das Suasion dazu brachte, diese Reise anzutreten.

Steven Rassart, der Sänger, beschreibt, wie diese Reise begann: „Murphy’s Law ist eine Reaktion auf Komplikationen, mit denen wir konfrontiert waren. Wir wollten unseren Willen bekräftigen, unser Ziel zu verfolgen, als Band voranzukommen, egal was gegen uns ist. Der Song ist auch das erste Kapitel, die Einleitung für das Album.

Flo ist ein rundum großartiger Sänger und Musiker! Die Arbeit mit ihm war großartig, und die Energie, die er dem Song hinzugefügt hat, hat unsere Erwartungen übertroffen. Er hat es geschafft, ihn zu etwas Einzigartigem zu machen. Die Mischung aus Rap, hohen und tiefen Screams ist einfach genial. Ich glaube wirklich, dass er derzeit einer der wenigen Sänger ist, die zu einer solchen Vielseitigkeit fähig sind.“

Seht hier, wovon alle reden, und schaut euch einfach das Musikvideo der Band an:

Der Gitarrist und Musikproduzent von Suasion, Nicolas Pirlet, kommentiert das Signing und was noch kommen wird: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft! Wir können wirklich sagen, dass Atomic Fire will, dass wir Erfolg haben. Das gibt uns eine immense Motivation.“

Julien Dejasse, der Bassist/Videoproduzent von Suasion, erklärt: „Es war unerwartet, dass wir während der Pandemie einen Plattenvertrag bekommen würden, aber es ist ein echter Schub angesichts einer harten Zeit. Wir brauchten das, um mit Suasion die nächsten Schritte zu gehen, die wir als unabhängige Künstler schon lange angestrebt haben. Mit der Hilfe der Atomic–Fire-Crew haben wir nun die Möglichkeiten, die wir brauchen, um das zu erreichen, was wir vorher nicht konnten. Sie haben unserem kreativen Prozess bis dato durchweg Respekt entgegengebracht. Und das spornt uns an, unsere Anstrengungen zu verdoppeln.“

Als begeisterter Suasion Supporter schwärmt Markus Staiger: „Ich war mehr als begeistert, als ich die neue Single Murphy’s Law gehört habe. Suasion kommen aus Brüssel und ich habe noch nie so eine große Vielfalt in einem Song gehört, mit phänomenalem Songwriting und maximal talentierten Musikern.“

„Diese Band kombiniert so viele verschiedene musikalische Spielarten mit einem erstaunlich großen Refrain, wie ich ihn schon lange nicht mehr gehört habe! Ihr innovativer Sound in der Metalcore-Szene ist herausragend und so außergewöhnlich“, so Staiger weiter.

Streamt, downloadet Suasion – Murphy’s Law feat. Florent Salfati (Landmvrks) hier: https://Suasion.lnk.to/MurphysLaw

Suasion bestätigten: „Wir danken Markus Staiger sehr für seine Liebe und Freundschaft zu unserer Arbeit und seiner Crew für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen! Wir können es kaum erwarten, seinen Flipper-Pinballroom zu besuchen!“

Alle Suasion-Musikvideos entstehen in Zusammenarbeit mit Pavel Trebukhin von Tre Film als Regisseur und Julien Dejasse (Bass) von JD Production als Videoproduzent, während Nicolas Pirlet (Gitarre) alle Suasion-Songs aufnimmt, produziert und mischt. Mit ihren bisherigen Veröffentlichungen und ansprechenden Musikvideos, die ihnen die Türen zu renommierten internationalen Festivals wie dem Euroblast Festival, UK Tech-Fest, Jera On Air, Miner Fest Kastival und vielen anderen öffneten, haben Suasion in der europäischen Szene bereits für Furore gesorgt. Das Atomic Fire Records Team freut sich darauf, die Band im nächsten Kapitel ihrer Karriere zu fördern und weiterzuentwickeln!

Suasion sind:

Steven Rassart – Gesang

Nicolas Pirlet – Gitarre

Julien Dejasse – Bass

Virgile Degen – Schlagzeug

Suasion online

https://www.facebook.com/suasionband

http://suasionband.com