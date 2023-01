Suasion: das langerwartete Album „The Infinite“ ist erschienen

Gestern haben Suasion ihr neues Album The Infinite veröffentlicht!

The Infinite ist der bisher intensivste und gleichzeitig höchste Aufstieg der Band, der sich in ihrem brillanten Cinematic Electronic Metalcore widerspiegelt. Alle 12 Tracks massieren die Emotionen des Zuhörers und ermöglichen es so, sich mit der Musik zu verbinden.

Entdeckt The Infinite im neuen Visualizer der Singleauskopplung Black Or White des filmischen Albumkonzepts hier:

Der Song Black Or White ist ein wahrer Raketenflug in die Herzen der Zuhörer und Gedanken, und die Vorfreude auf die Veröffentlichung von Suasions neuem Album The Infinite war groß, da das Album Persönlichkeit und viel Power zeigt. „Wir haben diesen Song gewählt, weil er das Album am besten repräsentiert, und das Video ist die Unendlichkeit The Infinite selbst mit dem Hintergrund des Albumcovers“, so Suasion.

Mit ihrer Mischung aus modernem Alternative Rock, elektronisch geprägtem Metalcore und cineastischen Orchestrierungen sind die Belgier Suasion mittlerweile ein aufstrebender Name in der europäischen Metalcore-Szene. Ihr futuristischer Sound und ihr High-End-Produktionsniveau lassen Einflüsse aus Synthwave und Filmmusik zu einem Amalgam ihrer vielen Einflüsse verschmelzen. Zwischen Skynd, Electric Callboy und Betraying The Martys haben sich Suasion einen eigenen, herausragenden Platz in der Musikszene erspielt. The Infinite ist ein Album, das in der Szene durch den futuristischen Sound von Suasion und ihren Ansatz, eine mehrdimensionale Geschichte zu erzählen, heraussticht.

Das neue Album ist sowohl digital als auch als limitierte CD im DigiPak und limitiertes The Infinite-Bundle-Set, welches Ltd. CD-DigiPak und das I’ll Be The First To Face The Infinite-T-Shirt enthält über Atomic Fire Records erhältlich. Streamt oder holt euch das Album jetzt hier https://suasion.afr.link/TheInfinite

The Infinite Tracklist:

01 Astro

02 Murphy’s Law (Feat. Florent Salfati)

03 Infinite

04 Explore

05 Transformation

06 Black Or White

07 Trapped

08 Momentum (Feat. Steffi Pacson)

09 Celestial

10 House Of Cards

11 Equilibrium

12 Naught

Suasion werden das neue Album auch bald live auf Tour präsentieren. Folgt der Band einfach auf Spotify, Apple Music, Deezer, … und bleibt über die Social Media Kanäle informiert.

Suasion Line-Up

Steven Rassart – Gesang

Nicolas Pirlet – Gitarre

Julien Dejasse – Bass

Virgile Degen – Schalgzeug

Suasion online:

https://www.facebook.com/suasionband

http://suasionband.com