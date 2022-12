Suasion: droppen neue Single/Video „Equilibrium“

Suasion haben die nächste neue Single Equilibrium aus dem kommenden Album The Infinite gedropped, das am 27. Januar 2023 erscheint. The Infinite ist ein Album, das innerhalb seines Szene Kosmos dank futuristischem Sound und einem multidimensionalen Narrativ klar herausstechen wird und seinen Hörern eine eigene Geschichte erzählt. Der neue Song Equilibrium offenbart harte Riffs und einen Darkwave-Kontrast. Umschlungen von organisiertem Chaos, bleibt nichts anderes übrig, als auf das Ende des Tunnels zu warten.

Sänger Steven Rassart beschreibt das Musikvideo zu Equilibrium so: „Es zeigt, wie wir nach unserem Sprung ins Unendliche im totalen Chaos landen. Wir wissen wirklich nicht, was mit uns passieren wird, da wir nicht mehr die Herren unseres Schicksals sind. Wir können aushalten, warten und beten, dass unser Equilibrium zurückkehrt.“

Und Julien Delasse, Bassist bei Suasion, fügt hinzu: „Equilibrium ist einer unserer heavieren Songs. Dieser Teil der Geschichte ist düsterer und trauriger, weil wir zwischen parallelen Welten verloren sind. Der Song reflektiert diese Gefühle.“

Von modernem Alternative Rock über elektronisch klingenden Metalcore und cinematische Orchestrals, haben die Belgier Suasion sich bereits einen Namen in der europäischen Metalcore Szene erspielt. Ihr futuristischer Sound und das enorm hohe Productionlevel greift Einflüsse von Synthwave und Filmmusik auf und baut daraus einen einzigartigen Sound voller Einflüsse. Suasion beweisen ihre vielseitigen Einflüsse, die zwischen Rock und Metalcore liegen und jeden Fan von Bands wie Starset, Solence, Blind Channel, Self Deception und sogar Bring Me The Horizon überzeugen werden.

Vorbestellungen für das zweite Suasion Album The Infinite sind ab sofort HIER online möglich. Das Album wird digital veröffentlicht, als limitierte DigiPak-CD und als limitiertes The Infinite-Bundle Set, welches die ltd. CD im DigiPak sowie das T-Shirt „I’ll Be The First To Face The Infinite“ enthält. Die Bundle-Sets bekommt ihr vorerst zum Pre-Ordern nur im Shop bei Atomic Fire Records.

Das kommende Suasion-Album The Infinite könnt ihr euch bereits hier vormerken und presaven: https://suasion.afr.link/TheInfinitePR.

The Infinite Tracklist:

01 Astro

02 Murphy’s Law (feat. Florent Salfati)

03 Infinite

04 Explore

05 Transformation

06 Black Or White

07 Trapped

08 Momentum (feat. Steffi Pacson)

09 Celestial

10 House Of Cards

11 Equilibrium

12 Naught

Suasion sind:

Steven Rassart – Gesang

Nicolas Pirlet – Gitarre

Julien Dejasse – Bass

Virgile Degen – Schlagzeug

Suasion online

https://www.instagram.com/suasionband

https://www.facebook.com/suasionband

http://suasionband.com