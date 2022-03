Suasion: veröffentlichen neues Musikvideo für die Single „Infinite“

Die cineastische Electronic-Metalcore-Fusion Suasion präsentiert das Musikvideo zu ihrer zweiten Single Infinite über Atomic Fire Records!

„Traverse the sky, turn on the light the aim is nigh, beyond limits, I’ll be the first to face the infinite“, singt Sänger Steven Rassart von Suasion in diesem herzzerreißenden Refrain und kultiviert dabei einen stimmungsvollen eigenen Cinematic Sound. „Wir kreieren fast alles selbst, von den Aufnahmen über das Abmischen der Musik bis hin zur Produktion unserer Videos“, betonen Suasion.

Schaut euch Infinite jetzt hier an:

Das Video setzt die Geschichte der Band in einer träumähnlichen Reise fort. Suasion reisen in Kryo-Containern, beunruhigende Rückblenden auf einen medizinischen Untersuchungstest erscheinen, der Countdown bis zur Landung auf einem fremden Planeten und es beginnt mit der Entdeckung unbekannter blauer Materie während der Song seinen Höhepunkt erklimmt.

Steven fügt hinzu: „Wir wollen einen Longplayer veröffentlichen, der wie ein Film organisiert ist, der auf innovative Weise eine Geschichte erzählt, und wir haben bereits bei unserem vorherigen Album Stardust damit begonnen, ein cineastisches Erlebnis zu implementieren.“

„Wir planen im Laufe des Jahres die Veröffentlichung von Videos, die sich um diese geheimnisvolle Mission drehen, in die Suasion eingebunden ist, und die Geschichte mündet in den Release des gesamten Albums“, erklärt Julien, Bassist und kreativer Kopf auch bei den Videos.

Streamen, downloaden: https://Suasion.lnk.to/Infinite

Infinite folgt auf Suasion’s Vorgänger Murphy’s Law mit Florent Salfati (Landmvrks) und verbindet die rohe Wut aus dem Metalcore mit der dynamischen Atmosphäre modernen Metals. Alle Musikvideos von Suasion entstehen in Zusammenarbeit mit Pavel Trebukhin von TRE FILM als Regisseur und Julien Dejasse (Bass) von JD Production als Videoproduzent, während Nicolas Pirlet (Gitarre) alle Suasion-Songs aufnimmt, produziert und mischt. Suasion haben die europäische Szene bereits mit ihren früheren Veröffentlichungen und ästhetischen Musikvideos aufgemischt, was ihnen die Möglichkeit eröffnete, an renommierten internationalen Festivals wie dem Euroblast Festival, UK Tech-Fest, Jera On Air, Miner Fest Kastival und vielen anderen aufzutreten.