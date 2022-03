8 Kalacas: veröffentlichen neue Single, samt Video und 7inch zu „Mutante“

8 Kalacas, die „Godfathers of Skacore“, haben ihre neue Single, samt Video und einer auf 500 Exemplare limitierten 7inch Vinyl Single zu dem Track Mutante veröffentlicht, auf dessen B-Seite eine Cover Version des Cafe Tacvba Songs El Borrego steht, aufgenommen und gemixt von Alex Lopez von Suicide Silence.

„Mutante ist die Art von energiegeladenem Wahnsinn, den man von 8 Kalacas erwarten kann. Dieser Song erzählt eine der wenigen fiktiven Geschichten, die wir auf unser Album gepackt haben. Er beschreibt einen Mann, der einst für tot gehalten wurde, aber durch den Einsatz eines mächtigen Amuletts zurückkehrt. Er kommt verändert zurück, mit einem neuen Hunger nach Menschenfleisch und Menschenhirn. Wir freuen uns sehr, der Welt dieses Musikvideo zu präsentieren und hoffen, dass es allen gefällt“, kommentiert die Band und fährt fort: „Mutante war das erste von fünf Videos, die wir mit unserem guten Freund und Regisseur Vicente Cordero für das Album Fronteras gedreht haben. Wir hatten das Glück, während der Einschränkungen von Covid-19 arbeiten zu können und mit einigen großartigen Schauspielern zusammenzuarbeiten, um dieses Video zu drehen. Die Idee war, in einem dunklen Lagerhaus zu spielen, wo eine verzweifelte Ärztin experimentelle Operationen an dem Mann, den sie liebt, durchführt, um sein Leben zu retten. Er entwickelt Knochen- und Skelettmutationen und wird von einem übernatürlichen Blutrausch befallen. Am Ende des Videos wird sie dafür bestraft, dass sie Gott gespielt hat, als sie von ihrer eigenen Schöpfung verschlungen wird.“

Fronteras wird als CD inkl. Bonus-DVD (mit Videoclips, Dokumentation und einer Live-Akustik-Session), auf Vinyl (in orange/schwarz) sowie digital erhältlich sein.

Fronteras Tracklist:

01. Frontera

02. Pudrete .

03. Mutante

04. Esquizofrenia

05. R2rito

06. Lobios Negros

07. Luna

08. Garras

09. Luz Y Fer

10. Gato

11. Flatline

12. 1941

Stellt euch auf dem Album „Fronteras“ von 8 Kalacas eine Mischung aus der frühen Wucht von System Of A Down, der Härte von Slipknot und der explosiven Energie von Social Distortion in einem mexikanischen Umfeld vor und multipliziert das Ganze mit zehn. So kommt man der wahnsinnigen Intensität von 8 Kalacas (gesprochen: Ocho Kalacas) schon recht nahe. Die kalifornische Skacore-Familie ist fest entschlossen, die Welt mit ihrem musikalischen Exorzismus zu überwältigen.

8 Kalacas sind:

Sr. Kalaca – Gesang

Getse – Gesang

Adam – Schlagzeug

Sick – Bass

Steve – Gitarre

Choriz – Trompete

Gio – Posaune

