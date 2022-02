8 Kalacas: präsentieren ihre dritte Single / Video „Pudrete“

Heute veröffentlichen die Godfathers of Skacore, 8 Kalacas, ihre dritte Single und das dazugehörige Video, Pudrete! Der Song stammt aus ihrem kommenden Album Fronteras, das am 25. März 2022 an den Start gehen wird!

8 Kalacas sagen über den neuen Song: „Wir singen über die buchstäblichen Grenzen, die so viele Länder erzwingen, die die Menschen trennen und diskriminieren. Aber wir singen auch über die Grenzen in unserem Kopf, die uns davon abhalten, glücklich zu sein, oder die uns davon abhalten, daran zu glauben, dass wir würdige Menschen sind, die mehr können als das, was die Gesellschaft uns vorgibt.“ Und deshalb nehmen 8 Kalacas ihre Instrumente als Waffe: um diese Grenzen zu zerschlagen und uns daran zu erinnern, dass uns mehr verbindet als uns trennt.



Beeinflusst von den Mariachi- und Cumbia-Traditionen Mexikos und gleichzeitig überzeugte Kinder einer globalisierten Welt, stehen 8 Kalacas für eine neue Ära der Rock- und Metalmusik. Es ist Musik für alle, die sich in diesen mitreißenden Klängen zu Hause fühlen. Daher auch der Bandname, wobei „calaca“ im Spanischen „Schädel“ bedeutet. „Egal, wer du bist, welche Hautfarbe du hast, welche Menschen du liebst, an welchen Gott du glaubst, ob du arm oder reich bist: Wenn du stirbst, bleibt dir nur der verdammte KALACA.“ Im Tod sind wenigstens wieder alle vereint. Oder, wenn wir nicht so lange warten wollen, in diesem feurigen Phänomen namens 8 Kalacas.



Das neue Album Fronteras wird als CD inkl. Bonus-DVD (mit Videoclips, Dokumentation und einer Live-Akustik-Session), Vinyl (schwarz und orange/schwarz gefärbt) und digital erhältlich sein. Außerdem gibt es eine streng limitierte (500 Exemplare), farbige 7inch Vinyl des Albumtracks „Mutante“, inkl. der exklusiven B-Seite El Borrego, einer Coverversion des Cafe Tacvba-Tracks inkl. Gastauftritt von Alex Lopez von Suicide Silence.



„‚Frontera‚ ist eine Überlebenssaga und ein starkes Monument der persönlichen Freiheit und Selbstbestimmung“, so die Ska-Core-Familie über den neuen Song. „Es geht darum, wie es ist, ein Mexikaner zu sein, der die Grenze überqueren muss, der versucht, die wirtschaftlichen Härten in den USA zu überleben, und der gegen das System kämpft, das hart daran arbeitet, dich unten zu halten. Wir widmen dieses Lied all unseren Brüdern und Schwestern, die alles hinter sich lassen, um ein besseres Leben für sich und ihre Familien zu suchen.“ Hasta la victoria siempre!