Marillion: veröffentlichen “ansteckende” Single “Murder Machines” vom neuen Studioalbum mit hochaktuellem Musikvideo

Marillion teilen ihre tiefgründige Betrachtung des menschlichen Miteinanders in der aktuellen globalen Situation mit ihrer eingängigsten Single seit langem! Das 20. Studioalbum der Band An Hour Before It’s Dark erscheint am 4. März 2022 über earMUSIC.

Das offizielle Video zu Murder Machines könnt ihr euch hier ansehen:

Mit An Hour Before It’s Dark veröffentlichen Marillion eines der eingängigsten und dynamischsten Alben ihrer Karriere und scheuen gleichzeitig dennoch nicht vor unbequemen Themen zurück, erheben den Zeigefinger, auch sich selbst gegenüber, und legen ihren Finger in die Wunden der aktuellen Zeit.

Wie gut das zusammenpasst, zeigt die Band genau einen Monat vor der Veröffentlichung des Albums mit einem neuen Vorgeschmack auf ihr neuestes Werk.

Murder Machines ist ein Song, der in den herausfordernden Zeiten von Lockdown und Social Distancing geboren wurde und doch so viel mehr als nur ein Spiegel unserer Zeit geworden ist – mehr als ein Song über die wertvollen und dunklen Seiten menschlicher Beziehungen.

Steve Hogarth über die Hintergründe von Murder Machines:

“Ich habe versucht, nicht über das Virus zu schreiben. Aber es war in den letzten zwei Jahren so sehr Teil des Lebens, dass es sich immer wieder einschlich. Die erschreckende Tatsache, dass ich meinen Vater oder meine Mutter in die Arme nehmen und sie dadurch töten könnte, war der Auslöser für diesen Song. Der Text wurde dann so weiterentwickelt, dass er auf Eifersucht und Herzschmerz anspielt – auf den Schmerz, wenn man mit ansehen muss, wie die Frau, die man liebt, einen anderen Mann umarmt, oder auf den emotionalen „Mord“ eines Serien-Ehebrechers. Und natürlich die Waffen der Supermächte und die Psychopathen, die manchmal ihre Finger am Abzug haben. Hüte dich vor den Murder Machines…“

An Hour Before It’s Dark wurde in Peter Gabriels Real World Studios aufgenommen, wie auch schon der von der Kritik umjubelte und in den Charts erfolgreiche Vorgänger F*** Everyone And Run (F E A R). Dabei entstand auch eine Dokumentation über den Schaffensprozess mit viel Behind-the-Scenes Material sowie eine Performance des Songs Murder Machines im Studio.

Nach mehreren Marillion Weekend Terminen bis Sommer 2022, begeben sich Marillion im Herbst auf große Europatour mit vier Terminen in Deutschland.

03.11.22, Stuttgart – Liederhalle

04.11.22, Berlin – Tempodrom

06.11.22, Bremen – Pier 2

07.11.22, Frankfurt – Jahrhunderthalle

Marillion wurden 1979 gegründet. Seitdem hat die Band 19 Studioalben veröffentlicht und sich in den 80ern zu einer der erfolgreichsten Prog-Rock Bands der Welt entwickelt. Auch heute sind sie einer der wichtigsten Vertreter des Genres. Marillion ist zudem die erste Band, die das Potenzial des Internets für die direkte Interaktion mit ihren Fans erkannte und auf Crowdfunding zurückgriff.

Hour Before It’s Dark Tracklist:

1. Be Hard On Yourself

i. The Tear In The Big Picture

ii. Lust For Luxury

iii. You Can Learn

2. Reprogram The Gene

i. Invincible

ii. Trouble-Free Life

iii. A Cure For Us?

3. Only A Kiss (Instrumental)

4. Murder Machines

5. The Crow And The Nightingale

6. Sierra Leone

i. Chance In A Million

ii. The White Sand

iii. The Diamond

iv. The Blue Warm Air

v. More Than A Treasure

7. Care

i. Maintenance Drugs

ii. An Hour Before It’s Dark

iii. Every Call

iv. Angels On Earth

