TFNRSH: haben erste Single „Zemestån“ vom neuen Album veröffentlicht

Am 17.01.2025 wird Book Of Circles, das zweite Album der Tübinger Psychedelic-Prog-Rock-Band TFNRSH in Eigenregie auf 180 g Colored Vinyl, CD und digital auf allen gängigen Plattformen veröffentlicht. Das Album hat eine Gesamtspielzeit von 40:25 Minuten.

Die Single und Album-Opener Zemestån („Winter“ in Farsi) knüpft thematisch an Death Or Freedom (Ya Marg Ya Azadi) des Debütalbums Tiefenrausch an und setzt sich mit den Ausschreitungen im Iran nach dem Tod Mahsa Aminis im September 2022 auseinander. Zemestån ist seit dem 01.11.2024 verfügbar.