Ripplefest: in Köln am 30.11.2024

Am 30.11.2024 öffnet der Club Volta in Köln erneut seine Türen für das mittlerweile schon legendäre Ripplefest Cologne. In diesem Jahr feiert das Festival seine fünfte Ausgabe und verspricht, die Fans mit einer beeindruckenden Auswahl an Bands zu begeistern. Veranstalter Max Rebel / Ripple Music freuen sich, euch Bands aus Stoner, Doom, Psychedelic und Heavy Rock präsentieren zu können.

Als erste Band wurden bereits bestätigt:

Plainride (Heavy Rock aus Köln)

Håndgemeng (Doom ’n‘ Roll aus Oslo , Norwegen)

Crowley (Occult Rock aus Newcastle, UK)

Scorched Oak (Stoner Rock aus Dortmund)

Weitere Bands folgen!

Mehr Infos und die Möglichkeiten Karten zu ordern habt ihr auf der Homepage und auf der Facebookseite!

Am 07.12.2024 habt ihr die Möglichkeit das Ripplefest Berlin zu erleben!