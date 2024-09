Castle am 17.09.2024 Live im Pitcher in Düsseldorf

Bands: Castle

Ort: Pitcher Rock’n’Roll Headquarter, Oberbilker Allee 29, Düsseldorf

Datum: 17.09.2024

Kosten: 20 Euro

Genre: Heavy Doom Metal

Veranstalter: Pitcher – Rock’n’Roll Headquarter Düsseldorf, Castle

Link: https://www.facebook.com/events/828532295907166

Setliste:

Evil Remains Nosferatu Nights Deja Voodoo Can’t Escape The Evil Red Phantom Flash 100 Eyes Blacklands / Temple Of The Lost Evil Ways Black Spell

Heute geht es mal noch längerer Zeit wieder in den Pitcher – Rock’n’Roll Headquarter nach Düsseldorf. Mit Castle spielen heute Abend eine der Bands, die ganz oben auf meiner Live-To-do-Liste stehen. Vor ein paar Wochen habe ich noch ihr neues Album Evil Remains rezensiert, da kann ich es mir natürlich nicht entgehen lassen, wenn sie einen Live-Gig in relativer Nähe haben. Ganz klar wird im Vorfeld allerdings nicht der Konzertbeginn und ob noch ein Support dabei ist. Im Netz wird einmal 18:00 und einmal 19:00 Uhr angegeben. Also fahren Kumpel Udo und ich früh genug los und aufgrund der Baustellen und des Feierabendverkehrs kommen wir um 18:30 Uhr im Pitcher an. Wie erwartet, hat sich dort noch nichts getan. Am Eingang fragen wir nach, wann denn Beginn sei. Ca. 20:00 Uhr wird uns gesagt, einen Support gibt es heute nicht. Die Zeit bis dahin unterhalten wir uns schon einmal mit Mat Davis und Liz Blackwell, die uns schon im Vorfeld alles bereitwillig signieren.

Kurz vor 20:00 Uhr meint dann Mat, dass der Beginn wohl doch erst um 20:30 Uhr sei, denn ihr Drummer sei sich was zu essen holen und noch nicht zurück. Der trudelt dann doch recht schnell ein und es kann bald losgehen.

Evil Remains (Das Böse hat bleibt), ist der Titel des neuen Castle Albums. Castle sind das amerikanisch / kanadische Duo Liz Blackwell (Bass, Gesang) und Mat Davis (Gitarre, Gesang). Seit 2009 präsentieren sie einen erstklassigen okkulten Heavy Doom Metal. Einen Schlagzeuger haben sie natürlich heute Abend auch dabei. Allerdings gibt es keinen festen Schlagzeuger. Liz erklärt mir mit einem Grinsen im Gesicht, dass man da einen ganzen Pool an Schlagzeugern habe. Und natürlich ist der Mann an den Drums heute nicht der Drummer, der das Album Evil Remains eingespielt hat. Diese Frage hatte ich mir bereits beim Review gestellt.

Evil Remains ist das mittlerweile sechste Album des Power-Duos. Mit dem Titeltrack des Albums fängt nach der Begrüßung durch Liz der heutige Gig an. Böser, geiler Heavy Doom des höllischen Duos Castle. Anschließend finden Hexenhymnen aus ihrer Kehle den Weg ins Publikum im Song Nosferatu Nights. Direkt ist bei den Fans (da hätten ruhig einige mehr kommen können) eine super Stimmung. Ich sehe heute Castle zum ersten Mal und bin mehr als begeistert, was Castle hier so vollbringen. Wenn ich sie schon öfter gesehen hätte, dann hätte ich bestimmt ein Deja Voodoo. Nach diesem Song verlassen wir allerdings das aktuelle Album und gehen ein Album weiter zurück. Can’t Escape The Evil und Red Phantom sind vom Vorgänger Deal The Fate von 2018.

Castle zeigen hier heute Abend, dass sie die Hohepriester des finsteren, Doom-geschwängerten Heavy Metals sind. Liz und Mat wechseln sich schon mal im Gesang ab, allerdings hat dieser unverwechselbare männliche und weibliche Doppelgesang von Liz Blackwell und Mat Davis etwas ganz Besonderes. Sie lassen die Steine im Castle erzittern. Bands mit Doppelgesang gibt es einige, doch die beiden, der Schlossherr und die Schlossherrin, sind für mich unverwechselbar.

Es ist wirklich eine Show der beiden; der Mann im Hintergrund am Schlagzeug scheint sich die Lunge aus dem Leib zu trommeln, wie ein Red Phantom, welches von einem Black Spell des Duos verzaubert wurde. Aber auch hier wird das Böse bleiben und er wird wohl bald wieder durch ein anderes Phantom ausgetauscht werden. Mit Flash Of The Pentagram geht es noch mal weiter zurück zu Welcome To The Graveyard, dem Album aus 2016, das, wie die Vorgänger auch, beim deutschen Label Ván Records erschienen ist.

Nach 100 Eyes, auch ein Song des aktuellen Albums, geht es noch einmal tiefer in die Annalen der Bandhistorie, bevor das Duo uns abschließend noch einmal mit einem Zauber / Black Spell belegt. Damit sind wir allerdings auch schon beim Ende angekommen. Sehr schade, wir hätten hier noch wesentlich länger den okkulten Klängen von Castle im Pitcher zuhören können. Wir bleiben noch etwas im Pitcher, unterhalten uns mit anderen Fans und nochmals mit Liz und Mat, bevor wir uns verabschieden. Tolle, authentische Band und ein genialer Live-Gig!

