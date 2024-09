Full Force Festival: 2025 wird es kein Full Force Festival in Ferropolis geben

Pressemeldung, Berlin/Chemnitz, 23. September 2024:

Im kommenden Jahr wird es kein Full Force Festival in Ferropolis geben. Der „most metal place on earth“ wird 2025 also still bleiben. Die aktuelle Pause wird genutzt, um im Jahr 2026 mit voller Kraft zurückzukehren.

Trotz immenser Anstrengungen in der Vorplanung steht das Festival-Team vor Hürden, die für das kommende Jahr nicht zu meistern sind. Daher ist es den Veranstaltenden unmöglich, das Full Force Festival 2025 wie gewohnt durchzuführen und ein Festivalerlebnis zu bieten, das den Fans gerecht wird.

Seit 1994 ist das (With) Full Force ein fester Bestandteil der deutschen Festival-Landschaft. Es ist der Trendsetter für das gesamte Genre, das größte Szene-Festival im Osten Deutschlands und ein Zuhause für Metalcore, Hardcore, Metal, Punk und viele andere großartige Musikrichtungen. Das Full Force schafft jedes Jahr ein modernes und abwechslungsreiches Festivalerlebnis. Es ist Heimat für sowohl junge, neue Acts als auch die großen, internationalen Legenden der Branche.

Die Full Force Crew bedankt sich bei der gesamten Full Force Family: bei allen Fans, den Bands, den Partnern und Freund:innen, dem gesamten Team und allen Beteiligten, die das Festival seit vielen Jahren unterstützen und begleiten. Diese Leidenschaft und Hingabe machen das Full Force Festival einzigartig und sind für das gesamte Team Motivation und der größte Lohn.

Aktuell wird das Full Force 2026 vorbereitet. Sobald es neue Informationen dazu gibt, wird über die Festivalkanäle darüber informiert. Bis dahin wünscht die Full Force Crew einen unstillbaren Durst nach Metal, Core und Erdbeerbowle.

Glück auf aus Ferropolis und bis 2026,

Die Full Force Crew

Weitere Infos unter:

Homepage: www.full-force.de

Instagram: www.instagram.com/fullforcegermany/