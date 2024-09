Neaera am 14.09.2024 im Skaters Palace, Münster

Eventname: All Is Dust Record Release-Show

Band: Neaera

Support: Breakdown Of Sanity

Genre: Metalcore, Melodic Death Metal, Modern Death Metal

Setlist:

Antidote To Faith The World Devourers Torchbearer Where Submission Reigns Pacifier Armamentarium False Shepherds Walls Instead Of Bridges Ours Is The Storm Edifier Let The Tempest Come All Is Dust Spearheding The Spawn Paradigm Lost Broken Spine

Mit Neaera verbinde ich besonders viele positive Erinnerungen. Über die Jahre hat sich hier schon eine freundschaftliche Beziehung entwickelt und ich war auf jedem Konzert anzutreffen, dass irgendwie innerhalb von zwei Stunden mit dem Auto erreichbar war, egal ob Wiesbaden, Stuttgart oder Oberwolfach. Auf Letzterem habe ich Menschen kennengelernt, die seit diesem Tag zu meinem engsten Freundeskreis zählen und zusätzlich durfte ich noch mit gebrochener Mittelhand ins Krankenhaus fahren. Schöne Zeiten damals! Dank Benny durfte ich dann 2015 ihre Show in Stuttgart vor der Auflösung fotografieren. Dieses Konzert war dann bis zum heutigen Tag auch die letzte Show für mich, da es bei wenigen Festivalauftritten blieb. Doch als dann die All Is Dust Release-Show in Münster angekündigt wurde, kribbelte es in den Fingern. Als dann klar wurde, dass es das vorerst letzte Konzert sein wird, da die Band aus familiären Gründen eine Pause einlegen wird, war klar, dass ich dabei sein muss!

Mein Tag startet mit einer Anreise von vier Stunden. Ich komme frühzeitig in Münster an, da ich die Gelegenheit noch nutzen möchte, um mir die Stadt anzuschauen und eine lokale Craft Beer Brauerei zu besuchen. Also nutze ich meine ca. drei Stunden Zeit, die mir bis zum Einlass bleiben, und tingle gut sieben Kilometer durch die Stadt. Pünktlich um 18 Uhr komme ich dann beim Skaters Palace an, um bei dem leicht verspäteten Einlass direkt vor Ort zu sein. Noch ist nicht allzu viel los, was sich aber bis zum Start des Supports allerdings ändert.

Bevor die Gastgeber auf die Bühne treten, haben sie noch einen Supportact eingeladen, der den Gästen einheizen soll. Die Schweizer Breakdown Of Sanity haben erst Anfang des Jahres ihre Live-Pause beendet, welche seit 2017 anhielt. Dass sich auch Fans unter den Neaera-Jüngern befinden, bekommen unsere Landesnachbarn direkt ab dem ersten Song zu spüren. BOS haben überhaupt keine Schwierigkeit, die Gäste auf ihre Seite zu ziehen. Der Moshpit in der Mitte des Skater Palace wächst gefühlt mit jedem Song und jeder Song wird mit Beifall gefeiert. Neue Musik haben die sechs Jungs natürlich auch im Gepäck und so darf die neuste Single Echoes Of The Void auch im Set nicht fehlen. Toller, kurzweiliger Auftritt, der die 45 Minuten schnell vorbeigehen lässt.

Als der Umbau zu Ende geht und das Intro von Neaera erklingt, schauen die Fans gespannt auf die Bühne, doch der Auftritt beginnt etwas unkonventionell. Benny tritt nicht einfach auf die Bühne, nein, er lässt sich mit einer Strickleiter von der Empore nieder und schreit die ersten Worte von Antidote To Faith über den Köpfen der Besucher, bevor er sich auf deren Hände fallen lässt, um sich Richtung Bühne tragen zu lassen. Auch wenn es sich um eine Release-Show handelt, sollen natürlich die älteren Songs der Band nicht zu kurz kommen. Im Vorfeld hat man die Fans gefragt, was sie denn gerne hören möchten und so wurde eine Setliste erstellt, die vor allem auch ganz alte Werke von Neaera beinhaltet.

Mit insgesamt vier Stücken wird das aktuelle Werk All Is Dust, beziehungsweise dessen Release, gefeiert. Den Rest der 15 (!) Songs langen Setliste konzentriert man sich auf ältere Stücke. Und diese werden mit einer unglaublichen Energie und Ausdauer von den Fans, aber auch der Band, gefeiert. Bei der ersten Wall Of Death lässt es sich Benny nicht nehmen, im Publikum dabei zu sein, statt von der Bühne das Geschehen zu beobachten. Generell findet man den Herren Hilleke fast mehr bei oder auf seinen Fans. So lässt sich der Gute auch mal auf Händen zur Bar im hinteren der Location transportieren, um sich zwei Bier abzuholen, die er dann singend wieder zurück zur Bühne transportiert. Einfach wieder eine Klasse für sich!

Die Band hat sichtlich Spaß und ist äußerst Dankbar für den Support ihrer Fans. Ein ausverkauftes Haus und eine Anreise quer durch die Republik sind keine Selbstverständlichkeit. Und auch wenn es mal ganz schön zur Sache geht, und vor allem bei alten Songs wie Walls Instead Of Bridges die Fans regelrecht eskalieren, wird doch aufeinander geachtet. Wie eine große Familie! Eigentlich sollte das Set nur 14 Songs beinhalten, doch da die Herren noch keine Lust haben, den Abend enden zu lassen, entschließt man sich vor dem letzten Song noch eine ungeplante Zugabe in Form von Paradigm Lost einzuschieben. Der letzte Song ist gleichzeitig auch der Erste, den Neaera überhaupt geschrieben haben. Broken Spin beendet dieses denkwürdige Set einer der besten Live-Bands unseres Landes!

Nach dem Auftritt haben die Fans nochmal Zeit für Fotos mit der Band und sich Autogramme geben zu lassen. Auch ich sage noch kurz „Hallo“, denn es sind ja bekanntlich ein paar Jährchen ins Land gezogen, auch wenn man über Social Media immer mal wieder in Kontakt war. Da es noch recht früh ist, trete ich im Anschluss noch meine Heimreise an. Müde, aber auch überglücklich. Diesen Abend werde ich so schnell nicht vergessen. Danke, Jungs!