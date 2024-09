Warren Haynes: veröffentlicht neue Single „Day Of Reckoning“

Der mit dem Grammy®-Award ausgezeichnete Sänger, Songwriter, Gitarrenlegende, Produzent und Gov’t Mule-Frontmann Warren Haynes hat seine neue Single Day Of Reckoning mit Lukas Nelson und Jamey Johnson veröffentlicht und gibt damit einen weiteren Vorgeschmack auf das, was von Haynes‚ neuem Soloalbum Million Voices Whisper zu erwarten ist. Day Of Reckoning, das er gemeinsam mit Nelson geschrieben hat, ist ein eindringlicher Aufruf zur Veränderung und erinnert an die rebellischen späten 60er und frühen 70er Jahre. Der Text des Stücks liefert auch den Titel des Albums: „Million voices whisper, getting louder when they sing / Million spirits waiting on a day of reckoning.“

„Lukas, Jamey und ich haben vor ein paar Jahren auf der Last Waltz Tour zusammen gesungen. Ich liebe die Art und Weise, wie unsere Stimmen miteinander verschmelzen und wollte uns drei zusammenbringen, um bei diesem Song zu singen“, erzählt Haynes. „Lukas hat auch eine tolle Gitarre gespielt. Day Of Reckoning handelt von Gleichberechtigung und Bürgerrechten in einem modernen Licht und kann auf viele Bevölkerungsschichten angewendet werden. It’s never too late to be free.“

Seht euch das Video zu Day Of Reckoning (feat. Lukas Nelson & Jamey Johnson) hier an:

Million Voices Whisper, produziert von Haynes, wird am 1. November digital und auf CD über Fantasy Records veröffentlicht, Vinyl erscheint am 15. November und markiert Warrens erstes Soloalbum seit fast einem Jahrzehnt. Eine Deluxe-CD-Version mit vier Bonussongs wird ebenfalls erhältlich sein.

„Es war ein großartiges Gefühl, ins Studio zu gehen und dieses Material mit dieser neuen Band aufzunehmen, die allesamt fantastische Spieler sind“, sagt Haynes. „Dieses Album ist ganz anders als meine bisherigen Soloalben. Es hat viele Soul-Einflüsse, ist aber sehr songorientiert mit subtilen Anspielungen auf ein paar meiner Helden. Und was für ein Vergnügen, wieder mit meinem Bruder Derek ins Studio zu gehen. Ein großes Lob an ihn und auch an Lukas und Jamey, dass sie mit dabei waren. Ich bin wirklich stolz auf dieses neue Album.“

Auf Million Voices Whisper, dem vierten Soloalbum in Warrens geschätzter Karriere, klingt Haynes energiegeladen und fokussiert wie eh und je und powert sich durch ein 11-Song-Set aus gefühlvollem Blues-Rock. Begleitet wird Warren dabei von Mitgliedern seiner aktuellen All-Star-Band, darunter John Medeski an den Keyboards, der langjährige Schlagzeuger Terence Higgins (von der Dirty Dozen Brass Band) und Gov’t Mule-Bassist Kevin Scott. Million Voices Whisper enthält auch Gastauftritte seines Allman Brothers Band-Kollegen Derek Trucks, dessen unverwechselbarer Gitarrensound drei Tracks des Albums prägt, die gemeinsam mit Haynes produziert wurden, sowie seiner Last Waltz Tour-Kollegen Lukas Nelson und Jamey Johnson, die auf dem eindringlichen Day Of Reckoning zu hören sind. Zum ersten Mal seit dem Ende der ABB ist Haynes mit Trucks an der Gitarre im Studio. Einer der Tracks ist Real Real Love, ein Song, der ursprünglich gemeinsam mit Gregg Allman geschrieben wurde und den Warren im Stil und mit den Methoden von Allman bearbeitete, als ob Gregg ihn zu Ehren seines Freundes singen würde.

Die Frage, wie man die Dinge besser machen kann – in der Liebe, im Leben, in der Welt – zieht sich wie ein roter Faden durch das kommende Album, angeführt von Haynes‚ erhebendem Gesang und der Ergreifung seiner Meisterschaft an der Sechssaitigen. Million Voices Whisper beginnt mit These Changes, „das er gemeinsam mit Trucks geschrieben hat, und leitet über zu Go Down Swinging„, das er gemeinsam mit Johnson geschrieben hat und das mit einem Bläsersatz und einer Van-Morrison-Stimmung aufwartet. Dann folgt die gefühlvolle Power-Ballade Till The Sun Comes Shining Through, die von Warrens leidenschaftlichem Gesang und seiner Slide-Gitarre getragen wird. Die ausdrucksstarke Stimme von Saundra Williams, die als Backgroundsängerin auf Tournee ist, ist auch auf mehreren Tracks zu hören, darunter die neue Single This Life As We Know It. Zu den vier Bonustracks auf der Deluxe-CD-Version gehören eine neue Version der Trucks–Haynes-Komposition Back Where I Started mit Warren an Leadgesang und Slide-Gitarre und das Power-Trio Haynes, Nelson und Johnson, das den CSNY-Klassiker Find The Cost Of Freedom in eine erweiterte Version von Day Of Reckoning verwandelt.

Million Voices Whisper – Tracklisting:

1. These Changes (Feat. Derek Trucks)

2. Go Down Swinging

3. You Ain’t Above Me

4. This Life As We Know It

5. Day Of Reckoning (Feat. Lukas Nelson and Jamey Johnson)

6. Real, Real Love (Feat. Derek Trucks)

7. Lies, Lies, Lies > Monkey Dance > Lies, Lies, Lies

8. From Here On Out

9. Till The Sun Comes Shining Through

10. Terrified

11. Hall Of Future Saints (Feat. Derek Trucks)

Deluxe Edition (CD only) Bonustracks:

12. Baby’s On The Move

13. Smooth Sailing

14. Find The Cost Of Freedom > Day Of Reckoning [Extended Version] (Feat. Lukas Nelson & Jamey Johnson)

15. Back Where I Started (Feat. Derek Trucks)

Warren Haynes

Million Voices Whisper

Label: Fantasy Records-Concord

Vertrieb: Universal Music

VÖ: 01.11.2024 (CD + Digital) / 15.11.2024 (Vinyl)

Haynes und seine Band, darunter Greg Osby am Saxophon, werden die Veröffentlichung von Million Voices Whisper mit einer 16-tägigen Herbsttournee begleiten. Die Million Voices Whisper Tour beginnt am 19. September und macht an der gesamten Ostküste Halt, bevor sie am 12. Oktober endet. Im Anschluss an die Tournee der Band wird Haynes am 17. Oktober im Kia Forum in Los Angeles im Rahmen der Robbie Robertson „Life Is A Carnival“ Feier auftreten.

Vor dem Start der Herbsttournee wird Haynes seine Now Is The Time Tour mit The Warren Haynes Band & The Dreams And Songs Symphonic Experience am 10.September mit einem besonderen Halt im Red Rocks Amphitheatre mit der Colorado Symphony fortsetzen. Unter der Leitung des Dirigenten Rich Daniels vom Chicago City Lights Orchestra bietet die brandneue Show fast drei Stunden Musik – zwei volle symphonische Sets mit dem Orchester, gefolgt von einem kompletten Set, das Haynes‚ charakteristische Rock/Soul-Mischung nur mit der WHB und den Background-Sängerinnen Saundra Williams und Mayteana Morales präsentiert. Die Now Is The Time Tour erkundet alle Aspekte von Warrens unglaublichem Katalog und seiner Karriere, einschließlich Musik von Gov’t Mule, Allman Brothers Band, The Dead, seinen Soloalben und mehr, in neuen Arrangements, und lässt Haynes Kompositionen der bahnbrechenden Jerry Garcia Symphonic Celebration Tour wieder aufleben.

Million Voices Whisper ist eine Reihe von kraftvollen, gefühlvollen Tracks, die die eloquente Musikalität eines dreifach talentierten Blues-Rockers mit dem glühenden Geist eines vitalen, kreativen Künstlers auf dem Höhepunkt seiner Kräfte verbinden. Es ist das bisher beste Album von Warren Haynes.