Rise Of Kronos: veröffentlichen neue Single und Lyric-Video „Arrival Of Delusion“

Die deutschen Death-Metal-Titanen Rise Of Kronos haben ihre neue Single Arrival Of Delusion zusammen mit einem fesselnden Lyric-Video auf den Markt gebracht. Der Track ist der neueste Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Imperium, das am 11. Oktober erscheinen soll.

Arrival Of Delusion webt eine akustische Geschichte von Chaos und Desillusionierung, die die zentralen Themen des neuen Albums widerspiegelt. Die wilden Riffs des Songs, die harten Drums und der raue Gesang zeigen Rise Of Kronos von ihrer intensivsten Seite, während das dazugehörige Video den Abstieg in den Wahnsinn visualisiert, den der Text des Songs thematisiert.

Seht euch das Video zu Arrival Of Delusion hier an:

Über die Band:

Im Jahr 2021 stiegen Rise Of Kronos explosionsartig aus der Asche der etablierten Band Surface in der Death-Metal-Szene auf. Nach elf unermüdlichen Jahren intensiven Tourens, drei knallharten Alben und einer unnachgiebigen Hingabe an ihr Handwerk, befanden sich Surface an einem kritischen Punkt. Mit dem überwältigenden Drang, sich weiterzuentwickeln und über ihre bisherige Identität hinauszuwachsen, begaben sich die Bandmitglieder auf eine transformative Reise, um ihre Musik – und sich selbst – auf die nächste Ebene zu heben.

Die Entscheidung, sich neu zu erfinden, wurde nicht leichtfertig getroffen. Sie waren entschlossen, das Vermächtnis, das sie geschmiedet hatten, in Ehren zu halten und die starke Verbindung, die sie zu ihrer treuen Fanbase, den Titans, aufgebaut hatten, aufrechtzuerhalten. In einer Anspielung auf ihre Vergangenheit nahmen sie den Namen Rise Of Kronos an, eine Hommage an ihr 2015er Album und ein Symbol für ihre Wiedergeburt, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem einzigen Schlag vereint.

Rise Of Kronos repräsentieren eine unheilige Verschmelzung von dunklem, brutalem und modernem Death Metal. Ihr Sound verbindet die bösartige Kante des schwedischen Death Metal mit der technischen Präzision progressiver Elemente und der rohen Intensität des Hardcore. Als erfahrene Musiker haben sie ihr Handwerk perfektioniert und liefern ein Klangerlebnis, das sowohl innovativ als auch in den Traditionen des extremen Metal verwurzelt ist.

Inspiriert von der griechischen Mythologie hat die Band eine reichhaltige konzeptionelle Identität kultiviert, die den Zorn und die Erhabenheit der antiken Götter heraufbeschwört. Ihre Liveshows sind mitreißend und elektrisierend und entführen das Publikum in eine Welt, in der die Macht des Olymps und das Chaos der Unterwelt aufeinanderprallen. Bei jedem Auftritt nehmen sie ihr Publikum mit auf eine donnernde Reise, auf der sie mit krachenden Riffs und unerbittlichen Rhythmen wie mit Kriegswaffen kämpfen.

Im Jahr 2024 veröffentlichen Rise Of Kronos ihr mit Spannung erwartetes Album Imperium. Mit dieser Veröffentlichung heben sie ihre mythologischen Themen auf neue Höhen und kanalisieren die Wut und die Macht der Titanen durch glühende Death Metal-Hymnen. Imperium ist eine Weiterentwicklung des Sounds der Band und liefert ein weitläufigeres, ehrgeizigeres und wütenderes Werk. Das Album taucht tief in die Schlacht zwischen Göttern und Sterblichen ein, wobei jeder Track den ewigen Kampf um Vorherrschaft und Herrschaft widerspiegelt.

Imperium markiert einen entscheidenden Moment für Rise Of Kronos und festigt ihren Platz als aufstrebende Kraft im modernen Death Metal, während sie ihr Vermächtnis der Transformation und Neuerfindung fortsetzen. Mit dem brennenden Wunsch, neue Gebiete zu erobern, ist die Band bereit, einen unauslöschlichen Stempel in der Metal-Landschaft zu hinterlassen. Kronos sind auferstanden, und ihr Imperium hat gerade erst begonnen!

Imperium – Tracklist:

1. Incorporate

2. Arrival Of Delusion

3. Children Of Leprosy

4. Separate The Sheep From Goats

5. Know Thyself

6. Proclaiming Empery

7. Legio Titanum

8. Imperial

9. Forthcoming Void

10. The Offering

11. The Hour Of Departure

12. Rope Of Sand

13. Despoiler Of Worlds

Rise Of Kronos – Live

27.09.2024 DE – Braunschweig, Kufa

04.10.2024 DE – Dresden, Skullcrusher

05.10.2024 DE – Hannover,Mephisto

19.10.2024 DE – Ahrensburg, Juki42

25.10.2024 DE – Kassel, Goldgrube

26.10.2024 DE – Wiesloch, Rnp

08.11.2024 DE – Magdeburg, Factory

09.11.2024 DE – Erfurt, From Hell

15.11.2024 DE – Balingen,Sonnenkeller

16.11.2024 DE – Karlsruhe, DieStadtmitte

23.11.2024 DE – Naumburg (Saale), Tanks

30.11.2024 DE – Oberhausen, Helvete

06.12.2024 DE – Lübeck,Treibsand

07.12.2024 DE – Bremen, Zollkantine

31.01.2025 DE – Hannover, Cafe Glocksee

01.02.2025 DE – Hamburg, Logo

15.02.2025 DE – Berlin, Slaughterhouse

12.07.2025 DE – Barleben, Damned Days Festival

Rise Of Kronos sind:

Tom Robinson – Gitarre, Gesang

Tim Broscheit – Bass, Gesang

Jhonnie Ritter – Gitarre

Marco Bechreiner – Schlagzeug

Rise Of Kronos online:

http://riseofkronos.de/

facebook.com/riseofkronosofficial

https://www.instagram.com/riseofkronos_official/