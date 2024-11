Gus Englehorn: veröffentlicht „One Eyed Jack Trilogy: A Sonic Journey Through Myth and Mystery“ vom kommendem Album

Gus Englehorn lädt die Zuhörer in die chaotische Welt von One Eyed Jack ein – eine fesselnde mehrteilige Veröffentlichung, die die Grenze zwischen Sound und Storytelling verwischt. Gus, der kürzlich für das SXSW 2025 angekündigt wurde, überschreitet weiterhin Grenzen und fesselt das Publikum mit seiner einzigartigen künstlerischen Vision.

Nach der Ankündigung seines mit Spannung erwarteten neuen Albums und der Veröffentlichung der ersten Single und dem Video zu Thyme, freut sich Gus Englehorn, die Hörer mit der Veröffentlichung von zwei Singles in die rätselhafte Welt von One-Eyed Jack einzuführen. One Eyed Jack Pt. I and Pt. II (The Interrogation/The Otherside), gefolgt von One Eyed Jack Pt. III (The Epilogue), geben dem Hörer den Drang, tief in die fesselnde Geschichte und die lebendige Inspiration hinter der von Gus selbst erfundenen fiktiven Figur einzutauchen.

Das Video zu One Eyed Jack Pt. I and Pt. II (The Interrogation/The Otherside) gibt es hier:

Englehorn beschreibt One Eyed Jack als: „Eisenbahn-Song, wie ihn eine Gruppe von Männern singen würde, wenn sie Eisenbahnschienen verlegen. Es handelt von einem Verhör im Stil der spanischen Inquisition über eine fiktive Gottheit (One-Eyed Jack), deren Legende im Laufe der Zeit immer wieder neu erzählt und übertrieben wurde, bis sie zu einem interdimensionalen Mysterium wurde.“

Das Video, das von Estée Preda und Englehorn gedreht wurde, verbindet Surrealismus mit einer unheimlichen, traumähnlichen Erzählung. Es zeigt eine Mischung aus beunruhigenden Verhörszenen und abstrakten Bildern und schafft so eine geheimnisvolle, jenseitige Atmosphäre, die die schrullige, ausgefallene Stimmung des Liedes ergänzt.

Wenn Preda über den Entstehungsprozess des Videos spricht, erwähnt sie: „Ich liebe es, mit Einschränkungen zu arbeiten. Es zwingt einen dazu, sich genau anzusehen, womit man arbeiten muss, und das Potenzial in seiner Umgebung zu erkennen. Dieses Video wurde in der Garage von Gus‘ Vater auf Maui gedreht. Alles, was im Video zu sehen ist, war zufällig da. Für mich bedeutet das, ein Künstler zu sein. Das Potenzial in seiner Umgebung zu erkennen und es in Kunst zu verwandeln.“

Mit jeder Veröffentlichung lädt uns Gus Englehorn in eine Welt ein, in der Intrigen, Emotionen und Geschichtenerzählen aufeinandertreffen und eine aufregende Klangreise bieten, die ihresgleichen sucht. The Hornbook, seine zweite Veröffentlichung, wird am 31. Januar überall über Secret City Records erhältlich sein.

Koproduziert von Mark Lawson (Arcade Fire, Timbre Timbre, Colin Stetson) und gemixt von Paul Leary von der legendären Noiserock-Band Butthole Surfers, erfindet The Hornbook die Essenz des Rock des 20. Jahrhunderts neu. Vom Charme der Oldies der 50er-Jahre und dem rauen Garage-Rock der 60er-Jahre bis hin zum Glamour der 70er-Jahre und der experimentellen Note des Indie der 80er- und 90er-Jahre – dieses Album verwandelt diese Epochen in ein futuristisches, außerweltliches Erlebnis.

Gus Engelhorn

The Hornbook

Label/Vertrieb: Secret City Records/Rough Trade

VÖ: 31.01.2025

Über Gus Englehorn

Während ihn seine Reise auf dieser irdischen Ebene von seiner Heimat Alaska über Utah, Québec, Portland und Hawaii bis zu seinem derzeitigen Zuhause (zumindest für die nächsten fünf Minuten) geführt hat, ist Gus Englehorn letztlich ein Bürger des Planeten Gus, eines unheimlichen Universums, das durch eine Big-Bang-Kollision zwischen heiterer Schönheit und apokalyptischem Chaos entstanden ist und von folkloristischen Helden, gruseligen Gestalten und übergroßen Insekten gleichermaßen bevölkert wird. Der von der Kritik gefeierte Indie-Rock-Singer-Songwriter verbrachte einen Großteil seines Lebens als professioneller Snowboarder, träumte aber immer davon, Songs zu schreiben. Begleitet von seiner Frau Estée Preda, mit der er seine Alben produziert und Musikvideos dreht, ist seine Herangehensweise intuitiv, unbewusst und ähnlich wie seine Snowboard-Karriere risikofreudig und unverblümt.

Als er schließlich auftauchte – zuerst auf Death & Transfiguration aus dem Jahr 2020 – hatte er einen Sound gefunden, der dunkel und reizvoll, lustig und wahnsinnig war, vollgepackt mit Dynamik und dem Tuckern einer hysterischen Gitarre. Dungeon Master, Gus Englehorns Debüt bei Secret City Records, ist ein Außenseiterwerk – eine spielerische Gegenüberstellung von Isolation, Entfremdung und leichter Zwangsstörung. Das Album wurde von den Kritikern gelobt: „Es trifft auf eine seltsame Art und Weise“, schwärmte der renommierte Kritiker Anthony Fantano von The Needle Drop, während das amerikanische Magazin Under The Radar feststellte, das Werk sei „eine faszinierende Dosis Außenseiter-Indie-Rock, getragen von Englehorns jaulendem Gesang, fröhlich schrägem Songwriting und flotten Melodien. [Eine] fantastisch schräge […] Platte.“ Der Künstler trat in den letzten Jahren unter anderem bei SXSW (USA), The Great Escape (UK), Reeperbahn (DE), Festival MaMA (Frankreich) und M For Montreal auf.