Steelpreacher: kündigen neues Album für 2025 an

Die Heavy-Metal-Veteranen aus Koblenz, Steelpreacher, haben ihr siebtes Studioalbum Gimme Some Metal für das Frühjahr 2025 angekündigt und präsentieren das offizielle Cover-Artwork!

Als eine der kultigsten Underground-Bands Deutschlands sind Steelpreacher bereit, ihre Fans erneut mit kraftvollem, authentischem Heavy Metal zu begeistern. Frontmann und Gitarrist Preacher sagt dazu: „Das neue Album wird die typische Mischung aus druckvollen Riffs, eingängigen Melodien und trinkfesten Texten liefern, die unsere Fans von uns erwarten.“

Die Aufnahmen der zehn brandneuen Tracks beginnen noch in diesem Jahr in den renommierten Empire Studios in Bensheim unter der Regie von Rolf Munkes. Das Cover-Artwork stammt erneut vom talentierten Künstler Uwe Jarling. Der genaue Veröffentlichungstermin wird in Kürze bekannt gegeben. Für 2025 sind bereits mehrere Konzerte geplant – und 2026 feiern Steelpreacher ihr 25-jähriges Bandjubiläum.