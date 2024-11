Tom Spell: neue EP „Mensch Und Endlichkeit“ und Single „Ich Bin Ich“ wird am 15.11.2024 veröffentlicht

Am 15. November 2024 veröffentlicht das Alternative-/Gothic-/Symphonic-Metal One-Man-Projekt Tom Spell aus Düsseldorf seine erste EP Mensch Und Endlichkeit über die gängigen Streaming-Platformen und Online-Shops. Die EP enthält vier Tracks in deutscher Sprache, einschließlich des Titeltracks Mensch Und Endlichkeit, der auf der CD Cold Hands Seduction Vol. 255 im deutschen Gothic-/Industrial-/EBM-/Dark-Wave-/Metal-Magazin Sonic Seducer Ausgabe Nr. 24.02 erschienen ist.

Der vierte Track ist Tom Spells neue Single Ich Bin Ich, die zeitgleich mit der EP veröffentlicht wird. Der eingängige Song, der sich irgendwo zwischen Rock und Metal bewegt, zeichnet sich durch energisches Schlagzeugspiel, hämmernde Gitarren und kraftgeladenen Gesang aus.

Die Trackliste zu Mensch Und Endlichkeit findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Inspiriert vom ewigen Kreislauf von Entstehung und Zerfall, erzählt die EP eine vierteilige Geschichte über die Vergänglichkeit von Leben und Liebe, das Träumen von der Unsterblichkeit, Momenten der Stärke und Schwäche, Offenbarungen der Selbsterkenntnis und Selbstliebe:

Im Titeltrack Mensch Und Endlichkeit wird Tom Spell mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert und findet Erlösung in der Herrlichkeit des Augenblicks. In dem Bewusstsein, dass er sterben wird, träumt er im zweiten Track Ewigkeit Der Sterne von der Unsterblichkeit im Reich des Kosmos. Im dritten Track Leid Der Liebe versinkt Tom Spell in der tiefen Finsternis der Vergänglichkeit der Liebe. Er erkennt, dass am Ende die Liebe zu sich selbst das letzte Licht ist, das in der Dunkelheit scheint. Doch es ist gar nicht so einfach sich selbst zu lieben, wenn man offensichtlich voller Fehler ist. Der vierte Track Ich Bin Ich behandelt Tom Spells inneren Prozess, seine Identität zu finden, zu hassen, zu akzeptieren und zu lieben. Ein Leben voller Selbstliebe und innerer Freiheit scheint also die Lösung zu sein. Wäre da nur nicht die Gewissheit des Todes… und das Gedankenspiel beginnt von vorn.

Brachiale Gitarren, treibender Bass und energiegeladene Drums treffen auf warme Streicher, donnernde Hörner und mitreißende Chöre. Wenn der vielseitige Düsseldorfer Musiker Tom Spell die Grenzen von traditionellem Rock und Metal überschreitet, indem er den Sound dieser Genres auf Orchester-Instrumente und atmosphärische Synths treffen lässt, begegnen sich musikalische Welten, die auf den ersten Blick so unterschiedlich sind und doch perfekt zueinander passen, schlicht weil ihnen dieselbe schrankenlose Leidenschaft innewohnt.

Damit schafft er die ideale Bühne für seine melancholischen Lyrics und den einzigartigen, mal angenehm ruhigen, mal leidenschaftlich kraftvollen Gesang. Durch die gekonnte Verbindung dieser Elemente entsteht sein individualistischer Mix aus Alternative-/Gothic-/Symphonic-Metal, der sich durch Tiefe, Komplexität und Vielseitigkeit auszeichnet. In einem Song tobt das ganze Leben. Gegensätze wie Wut und Liebe, Trauer und Energie, Sehnsucht und Erfüllung werden musikalisch vereint. Mit dem Anspruch, Musik zu machen, die bewegt, weil sie von bewegenden Momenten inspiriert ist, nimmt Tom Spell den Hörer mit auf eine musikalische Reise in seine faszinierende Welt zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Wer sich hierauf einlässt, wird belohnt mit nachdenklichen Texten und emotionsgeladener Musik über Stärke und Schwäche, Träume und Sehnsucht, Nacht und Natur, Verlangen und Verlust.

