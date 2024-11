Female Fronted Rockfestival II: Vorverkauf der Early Bird Tickets startet

Das Female Fronted Rockfestival II geht am 28.02.2025 mit einem hervorragenden Billing an den Start. Der Orange Club der TraumGmbH in Kiel wartet darauf, gerockt zu werden.

Vier geniale Female Fronted Rock Bands werden euch den Abend mit einer ordentlichen Portion Rock und Metal versüßen. Mit dabei werden Ax ’n Sex sein. Die Wacken Open Air-Gründungsband hat schon vier Mal dort überzeugend abgerockt. The Pinpricks präsentieren nach ihrer Babypause ihr gerade erschienenes Album This Stuff Is Poison. Die Power Metal Band Firth Of Drangiss ist nach erfolgreicher Umbesetzung zurück und bereit, die Bühne zu erobern. Drive Hunt aus Bayern bringt mit ihrem Female Fronted Hard Rock frischen Wind in die Szene und präsentiert ihre neuen Songs auf ihrer Deutschlandtour bei uns in Kiel. Außerdem führt uns Dr. Mosh mit Kiels beliebtester Rock’n’Metal-Party durch die Nacht! Es wird einfach episch!

Wie bei der Debütausgabe wird es auch diesmal eine Tombola mit heißen Preisen geben. Mit jedem Los unterstützt ihr den Female Fronted Rock e.V., der nicht nur jungen oder regionalen Rock- und Metalbands diese Veranstaltung als Plattform zur Verfügung stellt. Unterstützt wird das Festival von unseren Partnern Time For Metal, Metality, Insound Kiel, Festivalia, deineTickets.de, JAK`s Hell Tonstudio, TraumGmbH sowie Praxis Dr. Mosh.

Weitere Infos bekommt ihr in Kürze auf der Webseite des Vereins oder schon jetzt auf Facebook.

Tickets bekommt ihr ab dem 04.11.2024 bei Insound Kiel, Gablenzstraße 5, 24114 Kiel und online bei www.deinetickets.de unter diesem Link. Hier könnt ihr auch ein Hardcover-Ticket ohne Aufpreis bestellen, solange der Vorrat reicht.

Vom 04.11.2024 – 30.11.2024 kostet das Early Bird Ticket 15,- €.

Wer das verpasst, zahlt im regulären Vorverkauf 17,- € und an der Abendkasse 20,- €.

Das Female Fronted Rock Festival Team freut sich auf euch!!!