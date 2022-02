Slipknot: neues Video für “The Chapeltown Rag”

Slipknot haben vergangene Nacht ohne Vorwarnung ihr neues Video für The Chapeltown Rag veröffentlicht! Die Aufnahmen entstanden während der Knotfest Roadshow 2021.

The Chapeltown Rag entstand kürzlich während der Aufnahme-Sessions für ein noch unbetiteltes neues Album der Band. In bester Slipknot-Manier rast der Song mit der Geschwindigkeit eines entgleisten Güterzuges vorwärts und setzt zu einer Generalabrechnung mit der Internetkultur an: „When everything is god online… nothing is“, skandiert Corey Taylor aus tiefster Seele.