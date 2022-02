I Prevail: Europatournee nun im März 2023 in Deutschland

Stilistische Grenzen einzureißen und einen harten Sound mit poppigen Momenten zu verbinden – das ist wohl der Ansatz von I Prevail aus Michigan. Der bislang größte Erfolg der Band war ein mutiges Cover des Taylor Swift-Songs Blank Space, das bis auf Platz 9 der US-amerikanischen Rock Charts kletterte. Auf ihre erste EP Heart vs. Mind (2014), die Platz 4 der Hardrock- und Rang 6 der Alternative-Charts in den USA erreichte, folgte 2016 ihr Debütalbum Lifelines, das Platz 15 der US-Billboard Charts erklomm und sich auch in Australien und Kanada hoch in den Hitlisten platzieren konnte. Im März 2019 erschien mit Trauma Album Nummer zwei, mit dem I Prevail die Charts weltweit enterte und für einen Grammy Award nominiert wurden. Anfang 2023 kommt die Band endlich auch wieder live nach Deutschland: am 8. März sind sie in Oberhausen, am 9. März in Leipzig und am 11. März in Köln zu erleben.

Als sich I Prevail 2013 zusammenfanden, hatten die vier Gründungsmitglieder Brian Burkheiser und Eric Vanlerberghe (beide Vocals), Steve Menoian (Gitarre, Bass) sowie Lee Runestad (Drums) vor allem ein Ziel: harte Musik jenseits aller Schubladen zu konstruieren. Ihre Einflüsse stammen zu gleichen Teilen aus dem Post-Hardcore, Metalcore, Hardrock und Pop-Punk, man findet ebenso brettharte Momente aus Screams und Growls in ihrer Musik, wie man auch zutrauliche, Pop-beeinflusste Mitsing-Refrains erleben kann.

Gut ein Jahr nach ihrer Gründung erschien mit Heart vs. Mind die erste EP von I Prevail, die sich zuvor mit einem klugen Schachzug erstmals öffentlich gemeldet hatten: Ihre allererste Single war eine Coverversion des Taylor Swift-Hits Blank Space, die große nationale Erfolge erzielte. Entsprechend begeistert wurde auch die erste EP aufgenommen und I Prevail gingen noch vor Erscheinen eines Debütalbums mehrmals auf große US-Tour, zunächst an der Seite von Hollywood Undead, im Anschluss als Headliner, begleitet von The White Noise und My Enemies & I.

Mit ihrem 2016 veröffentlichten Longplay-Debüt Lifelines manifestierte sich der Status von I Prevail als eine aufregende harte Band jenseits aller Genres. Das Album feierte große Erfolge in den USA, Kanada sowie Australien und konnte auch in einigen europäischen Ländern den Einstieg in die Albumcharts verzeichnen. Die folgenden zwei Jahre befanden sich I Prevail fast ununterbrochen auf Tournee, mit Besetzungswechsel. Sie tourten dermaßen viel, dass Sänger Brian Burkheiser aufgrund massiver Stimmprobleme für längere Zeit pausieren musste.

Das Jahr 2018 nutzte die Band für die Produktion des zweiten Albums Trauma, das Burkheisers Kampf gegen seine mentalen und stimmlichen Probleme thematisiert. Als es im März 2019 erschien, krachte es sofort weltweit in die Hitlisten und platzierte sich u.a. auf Platz 14 der US-Charts sowie unter den Top 40 in Deutschland und Österreich. Im November 2019 wurde Trauma für einen Grammy in der Kategorie „Best Rock Album“ nominiert, zudem erhielt die Single Bow Down eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Metal Performance“.

Nachdem I Prevail Ende Oktober 2020 ihr erstes Live-Album Post Traumatic veröffentlicht haben, stehen nun auch die Nachholtermine ihrer verschobenen Konzerte fest: Vom 8. bis 11. März 2023 spielt die Band drei Deutschlandkonzerte in Oberhausen, Leipzig und Köln.

Live Nation Presents: I Prevail – Europe 2023