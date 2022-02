Induction: enthüllen neue Single „Sacrifice“ mit Musikvideo

Nachdem sie kürzlich ihre Vertragsunterschrift bei Atomic Fire Records bekanntgaben (hier), kehrt das Progressive Power Metal Quintett Induction mit einer waschechten Hymne zurück und legt den ersten Meilenstein für seinen kommenden Pfad, der aus mehreren Singleveröffentlichungen für dieses Jahr bestehen wird.



Gemixt und gemastert von dem renommierten Jacob Hansen, zieht Sacrifice den Hörer direkt in eine neue Welt aus kraftvollem Gesang, melodischen Soli, donnerndem Schlagzeug und einem unglaublich Ohrwurm-lastigen Refrain. Mit dieser Mischung aus virtuos-progressiven Twists und symphonischen Elementen setzt die Band nicht nur neue Standards für das Genre, sondern auch die Messlatte gewaltig hoch für ihre eigene Zukunft.



Nach ihrer Gründung im Jahr 2014 konnten sie bereits mit der Single The Outwitted Consecration (2016) ein erstes Mal aufhorchen lassen, ehe sie mit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums (2019) endgültig in der Metal-Welt Fuß fassten. Was folgte, waren reihenweise gute Kritiken, aber auch gute Resonanz abseits der Medien, was der Band direkt zu ihrer ersten Tour, die sie im November desselben Jahres gemeinsam mit den brasilianischen Power Metallern Armored Dawn durch Europa führte, verhalf. Ein keineswegs schlechter Karrierebeginn für das Quintett, der aufgrund der nach wie vor anhaltenden Pandemie zumindest an der Live Front vorerst gestoppt wurde. Doch Induction wussten die gewonnene Zeit weise zu nutzen und arbeiteten nicht nur kontinuierlich an ihrem kommenden Zweitwerk, sondern holten sich zudem frisches Blut ins Boot: Atomic Fire Records freut sich, mit diesem hochmotivierten Quintett, das ab sofort aus Sänger Craig Cairns (ex-Midnight Prophecy), den beiden Gitarristen Tim Kanoa Hansen und Marcos Rodriguez (ex-Rage), Bassist Dominik Gusch sowie zu guter Letzt Kian Kiesling (Schlagzeug) besteht, in die Zukunft zu blicken.