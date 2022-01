Induction: unterschreiben bei Atomic Fire Records + geben neues Line-Up bekannt

Progressiver Power Metal mit symphonischen Einflüssen, die diesem einen epischen, gar heroischen Anstrich verleihen, ergänzt von eingängigem, kraftvollem Gesang, melodischen Soli, donnerndem Schlagzeug sowie der massiven Orchestrierung Peter Crowleys: So lassen sich die Klanglandschaften der internationalen Truppe Induction vermutlich am besten umschreiben.

Nach ihrer Gründung im Jahr 2014 konnten sie bereits mit der Single The Outwitted Consecration (2016) ein erstes Mal aufhorchen lassen, ehe sie mit der Veröffentlichung ihres selbst betitelten Debütalbums (2019) endgültig in der Metal-Welt Fuß fassten. Was folgte, waren reihenweise gute Kritiken, aber auch gute Resonanz abseits der Medien, was der Band direkt zu ihrer ersten Tour, die sie im November desselben Jahres gemeinsam mit den brasilianischen Power Metallern Armored Dawn durch Europa führte, verhalf. Ein keineswegs schlechter Karrierebeginn für das Quintett, der aufgrund der nach wie vor anhaltenden Pandemie zumindest an der Live Front vorerst gestoppt wurde.

Doch Induction wussten die gewonnene Zeit weise zu nutzen und arbeiteten nicht nur kontinuierlich an ihrem kommenden Zweitwerk, sondern holten sich zudem frisches Blut ins Boot: Atomic Fire Records freut sich, heute die Vertragsunterschrift des erneuerten und hochmotivierten Quintetts, das ab sofort aus Sänger Craig Cairns (ex-Midnight Prophecy), den beiden Gitarristen Tim Kanoa Hansen und Marcos Rodriguez (ex-Rage), Bassist Dominik Gusch sowie zu guter Letzt Kian Kiesling (Schlagzeug) besteht, bekanntgeben zu dürfen.

Gitarrist Hansen kommentiert das neue Bündnis wie folgt: „Ich freue mich riesig, dass Induction und Atomic Fire Records ab sofort gemeinsame Wege gehen, und ich bin mir sicher, dass wir mit ihnen den richtigen Partner für unsere kommenden Veröffentlichungen und die Umsetzung unserer musikalischen Vision gefunden haben. Deren unglaublich fähiges und erfahrenes Team, das die Leidenschaft und Liebe zu unserer Musik genauso lebt wie wir, stimmt mich äußerst zuversichtlich, dass uns eine großartige Zukunft bevorsteht, in der Induction ein neues Level erreichen und wir mit unserem Ethos und unserer Musik die Herzen vieler neuer Fans berühren werden.“

Atomic-Fire-Records-Gründer Flori Milz ergänzt: „Ich wollte Induction bereits vor rund zwei Jahren zu meinem eigenen Label, Reaper Entertainment, holen, da mich ihr Erstwerk wirklich beeindruckt hatte. Allerdings kam damals leider keine Zusammenarbeit zustande, da Reaper noch in seinen Kinderschuhen steckte. Daher bin ich umso glücklicher, dass wir die Band nun bei Atomic Fire Records willkommen heißen können. Meine Begeisterung für ihre Musik hat nicht an Kraft verloren; ich freue mich auf all das, was uns bevorsteht, und natürlich insbesondere auf ihr kommendes zweites Album.“

Das erste Ergebnis dieser neuen Partnerschaft wird die Welt bereits am 4. Februar 2022 in Form der neuen Single Sacrifice zu hören bekommen. Folgt der Band in den sozialen Netzwerken sowie auf Euren Lieblingsstreamingplattformen, um diese nicht zu verpassen!

Wenn Ihr Euch bereits jetzt einen besseren Eindruck von Induction verschaffen möchtet, könnt Ihr Euch hier von Gitarrist Tim Kanoa Hansen unterschriebene Exemplare ihres selbst betitelten Debütalbums im Atomic-Fire-Records-Webshop sichern: https://shop.atomicfire-records.com/product/43717/induction.

Induction sind:

Craig Cairns – Gesang

Tim Kanoa Hansen – Gitarre

Marcos Rodriguez – Gitarre

Dominik Gusch – Bass

Kian Kiesling – Schlagzeug

Induction online:

www.facebook.com/inductionofficial

