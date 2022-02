Scott Stapp: Ex-Creed Sänger verschiebt seine „The Survivor Tour 2023“

In Folge der andauernden Corona-Pandemie verschiebt Scott Stapp seine ursprünglich für November 2020 geplante Deutschlandtournee erneut. Im neuen Tourzeitraum, der für Februar/März 2023 terminiert wurde, können alle sieben Konzerte nachgeholt werden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, es sind weiterhin Karten erhältlich.

Scott Stapp hat es als Songwriter und Frontmann der Grammy-gekrönten Rock-Giganten Creed zu Weltruhm geschafft, weltweit stehen mehr als 50 Millionen verkaufte Alben zu Buche, was Creed u.a. in die Top 10 der meistverkauften Bands der 2000er-Jahre brachte. Aber auch als Solokünstler, der mit seinem Solo-Debüt The Great Divide 2005 Platin einstreichen konnte, und auf dem Nachfolger Proof Of Life (2013) mit Slow Suicide sogar eine Billboard-Nummer Eins schaffte, ist der Mann aus Florida inzwischen ein gefragter Solokünstler. Im Rahmen der Promotion seines neuesten Albums „The Space Between The Shadows“ (2019) verlegt er die für den November 2020 geplanten sieben Konzerte in Deutschland auf den Februar/März 2023. Der Titel der Tour ist dabei ebenso pragmatisch wie wegweisend: The Survivor Tour. Das Publikum kann dabei neben Auszügen aus seinen drei Solo-Alben natürlich auch die zahlreichen Nummer Eins-Hits seiner Band Creed erwarten, allen voran das Grammy-prämierte With Arms Wide Open aus dem Diamant-Album Human Clay (1999).

Der Fokus der kommenden Tour liegt allerdings auf dem aktuellen Werk The Space Between The Shadows, seinem ersten Solo-Album nach sechs Jahren Pause, wobei Scott Stapp mit der Single-Auskoppelung Purpose For Pain seine höchste Single-Chartierung seit 2005 feiern konnte. Auf seinen bisher absolvierten umjubelten Tourneen durch Nord- und Südamerika kam dabei die ganze Klasse seines Könnens zum Tragen, unterstützt von einer Bühnenshow, wie man sie von dem Mann seit jeher gewohnt ist: Power, Pyros und Hymnen, die eine der besten Rockstimmen der letzten Jahrzehnte unverkennbar geprägt hat.

Scott Stapp hat es in den letzten Jahren, in der Pause von fünf Jahren, nicht immer leicht gehabt, seine Erfahrungen während dieser Zeit hat er als Grundlage nicht nur der Single Survivor gemacht, sondern gleich ein ganzes, introvertiertes, aber doch optimistisches Album abgeliefert. Der Kampf um sein Comeback ist gelungen und der US-Amerikaner zeigt mit The Space Between The Shadows, dass er noch immer in der Lage ist, mitreißende Rock-Songs und gefühlvolle Balladen zu kreieren. Jetzt ist er zurück, besser denn je und fragt gleich rhetorisch: “How ya like me now?!” Denn mit seinem dritten Album befasst Scott Stapp sich nicht nur mit der Vergangenheit, wie er seine Dämonen in den Griff bekommen hat, sondern feiert auch gefallene Helden und die Tatsache, dass man nie aufhören solle zu kämpfen. Wie wahr ist das doch in diesen unsicheren Zeiten…

21.02.2023 Di. – Köln – Kantine

Verlegt vom 05.03.22 (Live Music Hall); urspr. 16.11.20. Tickets behalten Gültigkeit.

22.02.2023 Mi. – Dortmund – FZW

Verlegt vom 04.03.22; urspr. 20.11.20. Tickets behalten Gültigkeit.

26.02.2023 So. – Hamburg – Markthalle

Verlegt vom 25.02.22; urspr. 21.11.20. Tickets behalten Gültigkeit.

10.03.2023 Fr. – Berlin – Kesselhaus

Verlegt vom 23.02.22; urspr. 11.11.20. Tickets behalten Gültigkeit.

11.03.2023 Sa. – Heidelberg – Halle 02

Verlegt vom 26.02.22; urspr. 14.11.20. Tickets behalten Gültigkeit.

14.03.2023 Di. – München – Backstage Werk

Verlegt vom 17.02.22; urspr. 5.11.20. Tickets behalten Gültigkeit.

16.03.2023 Do. – Nürnberg – Hirsch

Verlegt vom 18.02.22; urspr. 7.11.20. Tickets behalten Gültigkeit.