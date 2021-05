Kiss: bestätigen Ersatztermine für Sommer 2022

Nach einer legendären und geschichtsträchtigen 45-jährigen Karriere, die eine Ära von Rock‘n‘Roll-Ikonen einläutete, starteten Kiss im Januar 2019 ihre finale Abschiedstournee.

2019 erlebte ausverkaufte Kiss-Shows rund um den Globus und nicht weniger als das fulminanteste Kiss-Spektakel aller Zeiten. Die Ankündigung der Abschiedstournee stieß bei den Fans auf riesige Nachfrage nach zusätzlichen Shows, aber die End Of The Road Tour wird mit einer finalen Show in New York zu Ende gehen.

Leider konnten Kiss aufgrund der aktuellen Weltereignisse die ursprünglichen Termine für 2020 und 2021 nicht abschließen. Die Band freut sich, nun die europäischen Neuansetzungen für 2022 bekannt geben zu können.

Im neuen Tour-Zeitraum, der für Juni 2022 terminiert wurde, können alle ursprünglich geplanten Deutschland-Konzerte wie folgt nachgeholt werden: Kiss spielen am 1. Juni 2022 in Dortmund in der Westfalenhalle, am 13. Juni 2022 in Hamburg in der Barclaycard-Arena, am 24. Juni 2022 in Frankfurt in der Festhalle und am 28. Juni 2022 in Stuttgart in der Schleyer-Halle.

Bereits gekaufte Karten behalten Ihre Gültigkeit.

Kiss sind für ihre typisch legendären, atemberaubenden Auftritte bekannt und beweisen seit Jahrzehnten, warum die Band zweifelsohne die kultigste Live-Show des Rock‘n‘Roll liefert. Das Mitglied der Rock & Roll Hall of Fame mit weltweit über 100 Millionen verkauften Alben verkündete, dass diese Tour den Millionen von Kiss-Army-Fans gewidmet sei.

„Alles, was wir in den vergangenen vier Jahrzehnten aufgebaut und erreicht haben, wäre ohne die Millionen von Menschen weltweit nicht möglich gewesen, die in all diesen Jahren Clubs, Arenen und Stadien füllten. Die Tour wird ein ultimatives Fest für diejenigen werden, die uns schon einmal live erlebt haben und eine letzte Chance für die, die es bisher noch nicht geschafft haben. Kiss-Army, wir sagen Lebwohl auf unserer finalen Tour mit unserer bisher größten Show und gehen auf die gleiche Art, auf die wir gekommen sind… unverfroren und unaufhaltsam“, so Kiss über die End Of The Road Tour.

Kiss – End Of The Road Tour 2022

Special Guest: The New Roses

Mi 01.06.22 Dortmund / Westfalenhalle

verlegt vom 10.06.21; ursprünglich 14.06.20 / Tickets behalten Gültigkeit.

Mo 13.06.22 Hamburg / Barclaycard-Arena

verlegt vom 15.06.21; ursprünglich 15.06.20 / Tickets behalten Gültigkeit.

Fr 24.06.22 Frankfurt / Festhalle

verlegt vom 25.06.21; ursprünglich 10.07.20 / Tickets behalten Gültigkeit.

Di 28.06.22 Stuttgart/ Schleyer-Halle

verlegt vom 08.07.21; ursprünglich 11.07.20 / Tickets behalten Gültigkeit.

Tickets:

www.myticket.de

01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen unter:

www.kissonline.com

www.wizpro.com