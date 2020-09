Our Oceans: unterschreiben bei Long Branch Records und veröffentlichen die neue Single „Unravel“

Wir freuen uns bekannt zu geben, dass das niederländische Rock-Trio Our Oceans einen internationalen Plattenvertrag beim deutschen Independent Label Long Branch Records / SPV unterschrieben hat. Das zweite Studioalbum der Band, While Time Disappears, ist für Ende 2020 eingeplant. Als erster Vorbote erscheint heute die Single Unravel samt Musikvideo.

Our Oceans wurden vom Sänger und Gitarristen Tymon Kruidenier (Cynic, Exivious) gegründet. Zu ihm gesellen sich seine ehemaligen Exivious Kollegen Robin Zielhorst (Zyniker, Onegodless) an Bass und Gesang, sowie Yuma van Eekelen (Quadvium, Pestilenz) am Schlagzeug.

Sänger & Gitarrist Tymon Kruidenier über die neue Single Unravel:

„Unravel is probably one of the more unique songs on the album, with its uptempo vibe and many ups and downs. It’s about recognizing and breaking down the plethora of coping mechanisms we tend to build into our sense of self over the course of our lives. It’s a song about rediscovering who you are underneath it all. It was the first song we wrote for the new album and it was obvious from the very beginning that this had to be the opening track on the album as well as the first single release.“

Our Oceans mischen Singer/Songwriter-Einflüsse mit modernen, progressiven Rock-Elementen und verweben achtsame Musikalität und introspektive Texte zu einem zutiefst melancholischen und doch einzigartig weitläufigen musikalischen Universum. Eindringliche Gesangsmelodien, die von Herzen kommende Schreie der Sehnsucht, Wut und Verzweiflung tragen, treffen auf lyrische Fretless-Basslinien, kräftige Drums und fesselnde Gitarrenriffs.

Line Up:

Tymon Kruidenier – Gesang & Gitarre

Robin Zielhorst – Bass & Gesang

Yuma van Eekelen – Schlagzeug