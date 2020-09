Opeth: kündigen Evolution XXX ‚By Request‘ Tour zum 30. Bandjubiläum an

Einen langen Weg haben die schwedischen Visionäre von Opeth hinter sich gebracht in den letzten 3 Jahrzehnten ihrer Bandkarriere und legten einen ungewöhnlichen Weg vom rauen Death Metal zu Progressivem Vintage Rock zurück. Ohne sich je nach Trends zu richten, folgte die Band um Mikael Åkerfeldt immer ihrem eigenen Weg und schmiedete 13 Studioalben, von denen die meisten ein eigener Meilenstein in seinem Genre ist. Nun feiert die Band ihr 30-jähriges Bestehen und kündigt hierzu etwas ganz Besonderes an:

Im Oktober 2021 wird die Band acht exklusive Shows in Europa spielen, die unter dem Motto Evolution XXX ‚By Request‘ laufen und für die die Fans ihre Setlist selbst wählen können. Das Voting startet am Montag, den 7. September auf opeth.com und gibt euch die Möglichkeit, einige echte Raritäten aus der langen Bandgeschichte endlich live zu erleben.

Mastermind Mikael Åkerfeldt kommentiert diese besondere Gelegenheit:

”Also planen wir jetzt einen Belated Band-Birthday, kurz einfach BBB. Wie feiert man wohl so eine Sache, fragt ihr? Nun, wir gehen einfach arbeiten. Wir planen ein paar wenige Shows auf der Welt im Jahr 2021, bei denen ihr die Möglichkeit habt, euch gemeinsam die Setlist auszudenken. Da wir unser 30-Jähriges feiern, würden wir gern je einen Song von jedem unserer 13 Alben spielen, also schaut mal rein und wählt eure Lieblinge aus. Das Prinzip wurde zwar schon ein paar Mal zuvor gemacht, aber nicht von uns. Ich bin ein klein wenig ängstlich wo uns das hinführt, aber auch sehr gespannt darauf, welche Tracks ihr euch aussucht. Ich kann immer noch nicht fassen, dass wir schon seit 30 Jahren dabei sind, aber so isses wohl. Also helft uns bitte. Und seid nett. Die finale Setlist wird aus 13 Songs bestehen. Einer von jedem Album. Die Entscheidung liegt ganz bei euch…“

Die Tourdaten sind folgende:

13.10 D Berlin – Admiralspalast

14.10 D Wiesbaden – Schlachthof

15.10 F Paris – Salle Pleyel

16.10 UK London – Eventim Apollo

18.10 D Wuppertal – Historische Stadthalle

19.10 NL Utrecht – Tivoli Vredenburg (Grote Zaal)

20.10 NL Utrecht – Tivoli Vredenburg (Ronda)

25.10 P Lissabon – Colisue dos Recreios

Tickets und die „By Request“-Umfrageseite werden ab Montag, 10h00 morgens hier zu finden sein: www.Opeth.com

Mehr Opeth Tourdaten für 2021:

+ The Vintage Caravan

10.03 EE Tallinn – Helitehas

11.03 LV Riga – Palladium

12.03 PL Warschau – Progresja

13.03 PL Wroclaw – A2

15.03 CZ Prag – Forum Karlin

16.03 AT Wien – Arena

17.03 HU Budapest – Akvarium Klub

19.03 RO Bukarest – Arenele Romane

20.03 BG Sofia – Universiada

22.03 HR Zagreb – Culture Factory

23.03 IT Mailand – Tatro Degli Acrimboldi

Bestellt In Cauda Venenum in zahlreichen physischen Formaten hier: www.opeth.com/stores

Downloadet oder streamt die beiden Versionen des Albums:

Englisch: http://geni.us/OpethInCaudaVenenumENG

Schwedisch: http://geni.us/OpethInCaudaVenenumSWE

Mehr zu In Cauda Venenum:

Svekets Prins OFFIZIELLER TRACKVISUALIZER:

https://www.youtube.com/watch?v=QcMdA7Xs8jE

Dignity OFFIZIELLER TRACKVISUALIZER:

https://www.youtube.com/watch?v=GF5FXYmBrc4

Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand OFFIZIELLER TRACKVISUALIZER:

https://www.youtube.com/watch?v=5Ko4_eO2tiU

Universal Truth / Ingen Sanning Är Allas OFFIZIELLES VIDEO: