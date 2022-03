8 Kalacas: präsentieren ihr aufregendstes Musikvideo für den Song „Labios Negros“

Es gibt immer eine Menge wirklich außergewöhnlicher Alben, die veröffentlicht werden, und 8 Kalacas sind eine dieser wirklich besonderen Bands, und ihr jetzt veröffentlichtes Album Fronteras ist eine dieser Platten, die in den nächsten Jahren in jedem von uns nachhallen und nachwirken wird.

Das neue Musikvideo Labios Negros ist eine Liebeserklärung über eine unvergessliche Frau, die ihr Lebensgefährte verloren hat. „Während das Leben ohne sie unmöglich erscheint, ist es noch schwieriger, sie zu vergessen. Es ist eine Erklärung, dass wahre Liebe durch den Tod und darüber hinaus bestehen bleibt“, so Frontmann Sr. Kalaca.

Seht euch Labios Negros hier an:

„Die Dreharbeiten zu diesem Video waren wirklich super. Die Arbeit mit einem so großartigen Team hat alles viel einfacher gemacht und viel Spaß. Ein großes Lob an Vicente und unsere Darsteller für ihre harte Arbeit in so kurzer Zeit“, beschreibt der Sänger Sr. Kalaca die Entstehung des Videos zum Song Labios Negros.

Das neue Album Fronteras ist als CD inkl. Bonus-DVD (mit Videoclips, Dokumentation und einer Live-Akustik-Session), Vinyl (schwarz und orange/schwarz gefärbt) und digital erhältlich sein. Außerdem gibt es eine streng limitierte (500 Exemplare), farbige 7inch Vinyl des Albumtracks Mutante, inkl. der exklusiven B-Seite El Borrego, einer Coverversion des Cafe Tacvba-Tracks inkl. Gastauftritt von Alex Lopez von Suicide Silence. Fronteras bekommt ihr hier: https://music.atomicfire-records.com/fronteras

„Endlich!!! Unsere harte Arbeit hat sich gelohnt! Hört nie auf, an euch selbst und euer Potenzial zu glauben. Wir sind so stolz und begeistert von diesem Album. Hoffentlich wird es euch mindestens genauso viel Freude und Spaß bringen wie uns!“ – 8 Kalacas

Zur Tracklist und zum Video zum Track Mutante kommt ihr hier: