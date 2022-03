Harry Oellers – Colors

Seit Freitag steht das erste Soloalbum von Axxis Keyboarder Harry Oellers über Phonotraxx Publishing bereit. Kaufen kann man es direkt über den Musiker, der dadurch abermals seine Nähe zu den Fans offenbart. Colors blickt auf fast eine Stunde Spielzeit und durchläuft dabei verschiedene Phasen. 14 Songs formen das Werk, welches weg vom Metal verschiedenste Einflüsse aufsaugt. Der vielseitige Musiker möchte mit den Kompositionen seine Idee zur Instrumentalmusik zum Ausdruck bringen. Schnell spürt man die Magie von Emerson Lake & Palmer, die am stärksten den Soloritt prägen. Locker und fast schon hysterisch gut gelaunt bringt er die elektronisch versetzten Klänge zum Beben. Rockig, tanzbar und mit einem coolen Vibe dreht Harry Oellers auf, dreht weite Kreise durch die Jahrzehnte und greift dadurch vor allem Stimmungen aus den Achtzigern auf. Party Beats und wilde Keyboard-Momente bringen das Tanzbein zum Schwingen. Mal härter, mal softer nimmt der gute Harry den Konsumenten in die Zange. Anlehnungen an seine eigentliche Band Axxis bleiben komplett aus und passen auch nur bedingt in dieses Projekt. Dem Hörer sollen Variabilität, Kreativität und Farbenfrohsinn auf Colors vermittelt werden. Talk With Me öffnet die Tür in eine herzliche Geschichte. Aus der Schatulle fallen neben klaren elektronischen Facetten auch Metal angehauchte Atmosphären oder Space Rock Melodien, die einen NDW Spießrutenlauf vollziehen. Bombastisch, dann wieder klar strukturiert wechseln die Filmmusik-tauglichen Stücke ihre emotionalen Grundsäulen. Immer mit dabei ist der Gedanke an die Pioniere Emerson Lake & Palmer, die ich ebenfalls sehr schätze. Zeitlos und trotzdem in den Anfängen der Musik gefangen, gibt es für solche Soundwände keine Fesseln. Flink springt Harry von To Hell And Back zu Tales Of A Grey World – bereits entfesselt zögert Herr Oellers zu keiner Sekunde und bringt ein umfangreiches Werk mit Walking In The Desert Sun und Tell Me What Love Is ins Ziel. Trotzt kleiner Ecken und Kanten sollten Fans des Genres ruhig mal reinlauschen!

