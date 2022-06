Suasion: starten mit ihrer zweiten neuen Single & Musikvideo „Trapped“ durch

Am Freitag veröffentlichen die aufstrebenden Metalcore-Architekten Suasion ihre neue Single und das Musikvideo Trapped über Atomic Fire Records. Trapped ist vielleicht einer der stürmischsten Tracks, den die Band bisher geschrieben hat, mit einem überraschenden Zwischenpart, der völlig unerwartet ist.

Dieser frische, dynamische und schnelle Song handelt davon, gejagt und zum Außenseiter gemacht zu werden, „da wir in diesem Kapitel unserer Reise zur Beute werden, fühlen wir uns manchmal nicht akzeptiert oder sogar angegriffen wegen unserer Überzeugungen, Zielen oder anderen Dingen. Wir wollten mit diesem Song eine starke Botschaft senden: leistet Widerstand, wehrt euch, seid stolz darauf, wer ihr seid, und ihr werdet gewinnen, egal was passiert“, sagt Sänger Steven Rassart.„Tatsächlich könnten wir die gesamte Botschaft des Songs in den letzten drei Sätzen des Textes zusammenfassen: Es gibt immer einen Weg, der Masse zu entkommen, lasst euch nicht jagen und in einen endlosen Lauf zwingen, sondern verwandelt diese in die Bestien und Outcasts.“

Die Musikvideo-Serie illustriert die Entdeckungen von Suasion auf ihrer Mission ins Universum, die im Laufe der gesamten Albumsequenz in den weiteren Musikclips zu sehen sein werden. Der Videoregisseur Pavel Trebukhin erzählt über die Entstehung und gibt einen Einblick in die Arbeit mit der aus dem französischen Teil Belgiens stammenden Band: „Das hat ziemlich viel Spaß gemacht! Wir besuchten beeindruckende Orte wie eine Steinmine und eine historische Höhle und ich hatte viel Spaß mit meinen tollen belgischen Freunden, die alle zusammen Bier wie Wasser trinken.“

Suasion verbinden die rohe Wut des Metalcore mit der dramatischen und cineastischen Atmosphäre des modernen Metal. Mit ihren bisherigen Veröffentlichungen und ästhetischen Musikvideos hat sich die Band bereits einen Namen in der europäischen Szene gemacht und auf internationalen Festivals wie dem Euroblast Festival, UK Tech-Fest, Jera On Air, Miner Fest und Kastival gespielt. Suasion haben Anfang des Jahres einen weltweiten Vertrag mit Atomic Fire Records unterschrieben und das neue Album wird im Winter erscheinen.