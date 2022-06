Überyou: veröffentlichen neue Single „Road To Philly“

Endlich bringen die Züricher Punkrocker Überyou ihre erste Single zum neuen Album heraus. Road To Philly ist am Freitag erschienen – ein Gleichnis stellvertretend für all die schönen Tourerfahrungen, die Überyou über viele Jahre gemacht und über die letzten beiden Jahre schmerzlich vermisst haben.

Überyous neuer Song Road To Philly handelt von der Liebe zur Straße – was für die Band ein willkommenes Comeback ist, um die Welt auf ein neues Album vorzubereiten.

„Kaum hatten wir eine Show vor ein paar Enthusiasten in New Brunswick gespielt, für die Bezahlung von zwei lauwarmen Pitcher Corrs Light, waren wir schon wieder auf dem Weg zu unserem nächsten Zwischenstopp: Philadelphia! Viele hielten uns für verrückt, größenwahnsinnig oder einfach für das, was wir bis heute sind: beste Freunde, die versuchen, die guten Zeiten wieder aufleben zu lassen und andere mitzureißen. Und neben viel Enthusiasmus, Freude, ein paar Bierchen, begleitet uns die unbändige Liebe zur Musik auf unserer Reise. Road To Philly ist eine Hommage an einen Moment, der sich seit dieser Reise im Jahr 2010 immer wieder wiederholt, ein Gefühl, das uns seit dieser Fahrt nach Philly begleitet und das uns auch nach all den Jahren noch bei Verstand hält, gerade in Zeiten, wie wir sie gerade erleben, in denen man oft vergeblich nach Sinn sucht. Auf die Musik, auf die Freundschaft und auf die Tatsache, dass am Ende die Reise das wahre Ziel ist.“

Passend zur Single geht für Überyou am Release-Tag wieder auf die Straße:

20.06. Namur

21.06. Braunschweig

22.06. Wiesbaden

23.06. Hannover

24.06. Hamburg

25.06. Hamburg

26.06. Hamburg

Über Überyou:

„Von Zürich in die weite Welt – bei Überyou geht es um Freundschaft und die Liebe zur Musik. Wir haben die ganze Welt bereist und an Orten wie Havanna, São Paulo, Kiew, Kuala Lumpur und Texas gespielt, um nur einige zu nennen. Wir werden unser 5. Studioalbum mit dem Titel Silver Lining im Winter 22/23 auf Gunner Records (Europa) & Say-10 Records (USA) veröffentlichen. Mit dem Geist der Gainesville Punkbands wie Hot Water Music und Against Me im Herzen und der Essenz der Schweizer Punkszene in den Adern, ist Überyou energiegeladen, DIY-besetzt und hält die guten Zeiten seit 2008 hoch!“

https://www.facebook.com/weareuberyou/

https://www.instagram.com/ueberyou/?hl=de