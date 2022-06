Coffin Crew am 18.06.2022 in der Rosengasse in Heide

Eventname: CD-Release-Party

Headliner: Coffin Crew

Ort: Rosengasse, Heide

Datum: 18.06.2022

Kosten: Eintritt frei (Hutspende)

Genre: Thrash Metal, Rock ’n‘ Roll

Besucher: ca. 66 Besucher

Link: https://coffincrew.band/

Setliste:

Storm Upon The Heavens Gate Beautiful Day The Only Way Is Rock ’n‘ Roll Open Your Gates Bang Bang After The War Coffin Crew Zombie Nation The Trap The King Is Dead The End Das Letzte Blatt Second Face Girl In Clouds Glory Ride Ladies Drinking Pussybeer Go Coffin Crew Go Eye Of The Whirlwind

Zugabe:

Last Man Standard

Es ist Samstag Abend. Am Nachmittag wurde hier in Heide noch der CSD gefeiert, der Abend jedoch soll im Zeichen von Rock und Metal stehen. Die Rosengasse füllt sich ganz allmählich. DJ Fussel bringt die Gäste mit Rock- und Metal-Klassikern in Stimmung. Die Vorfreude auf die Coffin Crew steigt.

Wir schreiben das zehnte Jahr der Bandgeschichte der Coffin Crew, die für ehrlichen thrash flavoured Rock ’n‘ Roll stehen. Die fünf Jungs leben den Rock nicht nur auf der Bühne, was zu einem authentischen Gesamtbild führt. Mit ihrer jüngst veröffentlichten, selbst betitelten Scheibe zeigt die Dithmarscher Formation, dass in ihnen noch einiges an bisher ungenutztem Potenzial steckt. Das Album steckt die Vorherigen in jeder Hinsicht in die Tasche und macht Lust auf mehr. Heute soll das Album aber erst mal ausgiebig den Fans vorgestellt werden. Eine ordentliche Sause steht an.

Es ist dieser Tage überall schwierig, die Locations zu füllen. Es besteht Nachholbedarf bei allen Künstlern, sodass viele Veranstaltungen parallel stattfinden, aber auch die Corona-Sorge spielt bei der Wahl der Freizeitgestaltung vieler Leute weiterhin eine Rolle. Dennoch können heute bei freiem Eintritt zahlreiche Fans der Band zu dieser Party motiviert werden. Die Rosengasse ist eine kleine, aber feine und gemütliche Location in Heide. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem ganz lieben Personal, dass diesem Veranstaltungsort eine wundervolle Atmosphäre verleiht. Das Fehlen der kurzfristig ausgefallenen Vorband weiß DJ Fussel wettzumachen.

Die Halle ist zwar nicht ‚ausverkauft‘, dennoch sind die Gäste bereits heiß auf die anstehende Liveperformance, als die Coffin Crew gegen Viertel nach neun die Bühne betritt. Die Setlist beinhaltet alle Songs des neuen Albums, gespickt mit diversen Gassenhauern früherer Werke. Die Band ist sehr aktiv. Auf und vor der recht kompakten Bühne beziehen sie das Publikum immer wieder mit ein. Das Bier fließt und beseitigt die letzten Berührungsängste. 19 Songs feuert die Coffin Crew ab und kann die anwesenden Fans mit dem neuen Programm überzeugen. Der Wunsch nach weiteren Zugaben kann nicht erfüllt werden, aber die Coffin Crew ist bereits am 16.07.2022 wieder live auf der Kutterregatta in Büsum zu erleben.