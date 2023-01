Kneipenterroristen: stellen neue Single „Komm Mit Uns“ vor und präsentieren Live-Termine für 2023

Komm Mit Uns – Klarer kann eine Aufforderung nicht klingen. Kommt mit und erfreut euch an den brandaktuellen Songs der Hamburger Kneipenterroristen. Das neue Album Infiziert erscheint am 12.05.2023. Komm Mit Uns lautet daher auch der Titel der ersten Single, die heute von den Hanseaten präsentiert wird. Wie kaum eine andere Band heutzutage gelingt es den Kneipenterroristen scheinbar mühelos, für Zuversicht und ein positives Lebensgefühl zu sorgen.

Die Band sagt über den Song: „Nach einem wilden Jahr klopft 2023 lautstark an die Tür. Am 27.01.2023 erscheint mit Komm Mit Uns die erste Vorabsingle aus dem neuen Kneipenterroristen Album Infiziert als Onlinesingle und Video.

Die neue Kneipenterroristen Hymne sorgt sofort für gute Laune und wie nicht anders zu erwarten kriegt man diesen Ohrwurm nicht wieder aus dem Kopf.

Gerade in diesen harten und verrückten Zeiten ist es um so wichtiger die Zuversicht nicht zu verlieren, also lasst uns gemeinsam mit den Kneipenterroristen das Leben feiern!!!“

Aktuell hat die Band auch weitere Konzerte bestätigt. Hier die aktuellen Termine:

Kneipenterroristen live:

17.03.23 Owingen – Abseits

18.03.23 Laupersdorf / Schweiz – MeThal Nights Vol. 4

01.04.23 Busdorf bei Schleswig – Discothek Vineta

06.04.23 Lübeck – Rider’s Café

29.04.23 Übach-Palenberg – Rockfabrik

13.05.23 Neu Wulmstorf – Metal Bash Open Air

20.05.23 Wittenberge – HerzINFARKT Open Air

27.05.23 Oettingen – Camping Battleground Festival

28.05.23 Bad Friedrichshall – Lemmy`s Bar

01.07.23 Fahrdorf – Fahrdorf Open Air

05.07.23 Ballenstedt – Rock Harz Open Air

05.08.23 Nordhausen – Altstadtfest

19.08.23 Havelberg – Road Eagles MC

01.09.23 Osterburg – Duckstop Open Air

02.09.23 Sangerhausen – Kobermännchen Fest

09.12.23 Cuxhaven – Franzler Musikbar

Kneipenterroristen Line-Up 2023:

Jörn – Gesang

Martin – Gitarre

Günny – Gitarre

Rohbert – Bass

Jason – Drums

