The Revenants: unterschreiben weltweiten Vertrag bei El Puerto Records – erstes Video bereits online

The Revenants, die neue Band rund um End Of Green-Ikone Michelle Darkness unterschreibt einen weltweiten Vertrag beim süddeutschen Rock & Metal Label El Puerto Records. Das Debütalbum wird noch im Frühjahr 2023 erscheinen.

Passend zur Vertragsunterzeichnung präsentiert die Band auch gleich den ersten Leckerbissen vom kommenden Album:

Marc Ayerle erzählt im Namen der ganzen Band:

„Eine Verbindung weit mehr als ‚business as usual‘. Seit unserem ersten Gespräch bemerkten wir, mit wie viel Herzblut die Jungs von El Puerto Records ihre Arbeit machen. Absolut ansteckend und überzeugend. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und können es kaum erwarten, euch das neue Album endlich vorzustellen“

Label-Gründer Torsten Ihlenfeld antwortet beinahe ekstatisch: „In einer perfekten Welt wären The Revenants das nächste große Ding für die Arenen dieser Welt. In einer perfekten Welt würden diese Songs die Charts dieser Welt anführen. Macht eure Welt ein Stück perfekter und hört euch The Revenants an. Die Jungs haben ein sensationell gutes Album aufgenommen, das jeder echte Rockmusik-Liebhaber unbedingt gehört haben sollte.

Willkommen an Bord! Willkommen @El Puerto Records – The Revenants!“

Frühling 2018. Keine großartige Einleitung, keine Fanfaren, kein Sensations-Announcement!

Die beiden Seelenverwandten, der Gitarren-Zauberer mit italienischen Wurzeln, Fabio Amanese und Marc Ayerle, Gitarrist, Studio-Produzent und Live-Sound-Mischer mit jahrzehntelanger Erfahrung, fingen eines Tages in Marcs Klangmanufaktur Studios an herum zu jammen.

Es gab keinen übergeordneten Plan, kein Konzept, noch gab es irgendwelche Genre-Limitierungen.

Der Wegweiser war alleine die Musik. Der Song selbst entschied über den Pfad dem gefolgt wurde.

Bereits die erste Wochenend-Session, bei der vier Songs komplett geschrieben und aufgenommen wurden, versprühte so viel Kreativität und sorgte dafür, dass weitere Pläne geschmiedet wurden.

Marc fragte einen seiner besten und engsten Freunde, Michelle Darkness, bestens bekannt als Frontman der Schwarzmahler von End Of Green (für die Marc seit bereits 20 Jahren den Live-Sound macht) ob er nicht die Vocals dazu beisteuern wollte.‘

Und es war ein perfektes Match. Die Songs begannen zu atmen und alles bekam immer mehr Kontur. Der Rest war schnell klar, das übrige Songwriting ging quasi spielend von der Hand und auf einmal waren 20 Songs fix und fertig. The Revenants waren geboren!

Line-Up:

Michelle Darkness – Vocals

Fabiano Arganese – Guitars, Keys

Marc Ayerle – Guitars, Keys, Bass, Drums

More Info:

