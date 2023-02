The Revenants: veröffentlichen das nächste Video / den nächsten Song ihres Debütalbums „Ghosts“

The Revenants veröffentlichen wenige Tage nach dem Erscheinen ihres ersten Songs Ghosts die nächste Single. Die Reise führt nach Los Angeles. Das aus dem Raum Stuttgart stammende Trio um End Of Green-Sänger Michelle Darkness zeigt von Anfang an, dass es bleibenden Eindruck erwecken will.

Das Album Ghosts erscheint am 21.04.2023 als Doppel-CD-Digipack mit 20 Songs und ist ab heute im Vorverkauf. Vorbesteller des Albums können sich auf ein paar Besonderheiten freuen!

Michelle Darkness verlieh bereits neun End Of Green-Alben seine Stimme, die sicher in Deutschland zu den Rock-Stimmen mit dem höchsten Wiedererkennungswert zählt!