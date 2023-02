Bonsai Kitten: neue Single mit D-A-D Sänger Jesper Binzer

Am Freitag, dem 17.02.23, erscheint eine neue Single von Bonsai Kitten als Duett mit Jesper Binzer.

Diese Single ist auch auf dem CD-Sampler des Classic Rock Magazins, das bereits am 16.02.23 in die Läden kommt 😉

Dann wird wohl erst bekannt, um welchen Song es sich handelt, und wem damit Tribut gezollt – gerade jetzt! 💔

Die Single ist dann außerdem die A-Seite einer limitierten bunten 7-inch LP, die zum Record Store Day im April 23 über Sunny Bastrads Records herauskommt und einen weiteren neuen Song auf der B-Seite bereithält.

Im März sind Bonsai Kitten im Studio und nehmen den Nachfolger zum letzten Album Love And Let Die (2020) auf, das dann Anfang 2024 erscheint.

Infos zu Bonsai Kitten:

Sängerin Tiger Lilly Marleen hat ihre Band 2020 mit Metal-Schlagzeuger Marc Reign und Bluesrock-Gitarrist Wally komplett neu aufgestellt. Das im selben Jahr erschienene erste gemeinsame Album Love And Let Die zeigt den damit einhergegangenen musikalischen Wandel sehr deutlich. Neben Langzeit-Mitglied Spoxx am dreisaitigen E-Bass, sind jetzt zwei weitere, auf ihrem Gebiet virtuose Musiker mit an Bord. Jetzt lässt sich das alte Bonsai Kitten Repertoire nicht nur live ordentlich durchschütteln, sondern die neue Formation bringt auch ausgereifte Songs und komplexe Produktionen aufs Band. Mitte März ist das Quartett auch wieder im Studio, um die Aufnahmen zu einem weiteren Langspieler fertigzustellen, der Anfang 2024 erscheint.

